Podsumowanie dnia - Rynki zatrzymują piątkową euforię

- Spadek cen gazu: Kontrakty na gaz ziemny (NATGAS) spadły o około 2% w wyniku rolowania kontraktów terminowych oraz nowych prognoz wskazujących na ochłodzenie w USA pod koniec sierpnia i na początku września
- Rynek z niecierpliwością oczekuje na środowe wyniki finansowe Nvidii za drugi kwartał 2025 roku, które mogą mieć istotny wpływ na dalsze nastroje inwestorów.
- Na Wall Street dominują spadki. Szczególnie słabo radzi sobie Russell 2000, gdzie przecena sięga już blisko 0,7%. W tym samym czasie Nasdaq odwraca wczesne przeceny i obecnie zyskuje 0,16%. Indeks S&P500 traci 0,14%.
- Rynek Forex zdominowany został przez dolara australijskiego oraz dolara amerykańskiego. To właśnie te waluty najwięcej zyskiwały względem szerokiego koszyka. Z drugiej strony spadki obserwowaliśmy na euro oraz jenie japońskim.
- Niemiecki indeks nastrojów biznesowych Ifo niespodziewanie wzrósł w sierpniu do poziomu 89,0 z poziomu 88,6 jaki był w lipcu. To najwyższy odczyt od ponad roku, sygnalizujący poprawę ogólnego nastroju wśród niemieckich firm.
- Ørsted (ORSTED.DK) notuje spadek o 15% w związku ze sporem z administracją prezydencką dotyczącym projektu farmy wiatrowej w rejonie Rhode Island.
- Christine Lagarde wskazała, że europejski rynek pracy skutecznie poradził sobie z niedawnymi trudnościami, co sugeruje, że najgorsze czasy już minęły.
- Moody’s zdecydowało się na obniżenie ratingu kredytowego Austrii z powodu rosnących obaw o wzrost deficytu budżetowego.
- Na rynku opcji coraz częściej przewiduje się wzrost wartości euro względem dolara. Europa zakończyła cykl obniżek stóp procentowych bez poważnych zakłóceń gospodarczych czy pogorszenia rynku pracy, natomiast presja na amerykański Fed, by przyspieszył i pogłębił obniżki stóp, systematycznie rośnie.
- Lipiec przyniósł mieszane dane dotyczące sprzedaży nowych domów w USA. Wyniki były lepsze niż przewidywano, choć tempo wzrostu spadło w porównaniu do czerwca.
- Sprzedaż detaliczna w Polsce (lipiec 2025): wzrosła o 4,8% rok do roku (r/r) zarówno w cenach bieżących, jak i po uwzględnieniu inflacji
- Benefit Systems (BFT.PL) po raz pierwszy przekroczył miliard złotych przychodów, prezentując silne wyniki finansowe za ostatni kwartał. Spółka planuje dalszą ekspansję, w tym inwestycje zagraniczne, zwłaszcza w Turcji.
- Kryptowaluty zaczynają tydzień spadkami. Bitcoin spada z poziomu 118 00 dolarów amerykańskich do poziomu 112 000 dolarów, Ethereum spada o ponad 5% poniżej 4600 USD, a pozostałe altcoiny odnotowują spadki wynikające z realizacji zysków i umocnienia dolara.
