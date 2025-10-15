OpenAI ogłasza ambitny plan inwestycyjny na bilion dolarów

Współpraca z takimi firmami jak AMD, NVIDIA, Broadcom i Oracle przynosi znaczące korzyści zarówno OpenAI, jak i jej partnerom, wzmacniając ich pozycję na rynku technologii.

OpenAI zamierza wydać ponad bilion dolarów na rozwój infrastruktury i usług AI w ciągu najbliższych 5 lat, wspierając się partnerstwami z gigantami technologicznymi.

OpenAI przedstawił ambitny, pięcioletni plan inwestycyjny, który zakłada wydatki przekraczające bilion dolarów. Strategia ta ma na celu rozwój zaawansowanej infrastruktury obliczeniowej oraz rozszerzenie oferty produktów i usług opartych na sztucznej inteligencji.

W ramach finansowania tych ogromnych inwestycji OpenAI planuje wprowadzenie nowych źródeł przychodów, w tym rozbudowę usług dla firm i administracji publicznej, rozwój narzędzi AI wspierających handel internetowy, a także tworzenie autonomicznych agentów AI oraz technologii generowania wideo. Kluczową rolę odgrywają również strategiczne partnerstwa z gigantami technologicznymi, takimi jak AMD, NVIDIA, Broadcom i Oracle. Szczególnie istotne są umowy, m.in. z Broadcom na dostawę 10 GW mocy obliczeniowej oraz z Oracle na rozwój centrów danych o wartości 300 miliardów dolarów.

W ramach tego planu rozwijany jest także projekt Stargate, który ma na celu budowę globalnej sieci centrów danych, co ma umożliwić szeroki dostęp do zaawansowanych technologii AI oraz przyczynić się do ich demokratyzacji na całym świecie.

Pomimo wysokich kosztów, OpenAI spodziewa się dynamicznego wzrostu przychodów, prognozując, że roczne wpływy sięgną nawet 13 miliardów dolarów, z czego większość będzie pochodzić z subskrypcji ChatGPT. Firma zamierza również podwoić liczbę płacących użytkowników oraz rozszerzyć swoją obecność na rynkach rozwijających się.

Warto podkreślić, że współpraca OpenAI z kluczowymi firmami technologicznymi przynosi korzyści również partnerom. AMD, NVIDIA, Broadcom i Oracle odnotowują znaczące zyski dzięki dostawom sprzętu, usług oraz rozwojowi infrastruktury AI dla OpenAI. Te alianse wzmacniają pozycję wszystkich zaangażowanych podmiotów, napędzając innowacje i wzrost na rynku technologii.

Eksperci zwracają uwagę, że choć plany OpenAI są bardzo ambitne i mogą zrewolucjonizować branżę AI, to wiążą się też z wyzwaniami takimi jak wysokie nakłady finansowe, zależność od partnerów technologicznych oraz potencjalne ryzyka regulacyjne.

Realizacja tego pięcioletniego planu ma szansę uczynić OpenAI jednym z najważniejszych graczy na rynku sztucznej inteligencji, przyspieszając rozwój technologii, które w nadchodzących latach zmienią wiele sektorów gospodarki.