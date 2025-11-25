OIL.WTI traci gwałtownie 2% 🚨

Jak poinformowała agencja ABC News, cytując anonimowe źródło rządowe USA delegacja ukraińska zgodziła się ze Stanami Zjednoczonymi na warunki potencjalnego podziału pokojowego, a plan zmieniony z 28 punktów na 19 punktów nie zawiera już kwestii amnestii ani ograniczeń przyszłych sił zbrojnych Ukrainy.
„Ukraińcy zgodzili się na porozumienie pokojowe” – powiedział amerykański urzędnik. „Pozostało jeszcze kilka drobnych szczegółów do uzgodnienia, ale zgodzili się na porozumienie pokojowe” - dodał.
Wcześniej Sekretarz Armii USA Dan Driscoll odbył tajne rozmowy z rosyjską delegacją w Abu Zabi w Emiratach Arabskich, aby omówić zmiany wprowadzone do wstępnego planu dyskutowanego w Genewie w ostatni weekend. Rozmowy w Genewie prowadził zespół kierowany przez Sekretarza Stanu Marco Rubio, specjalnego wysłannika Steve'a Witkoffa i Sekretarza Armii Driscolla, a zarówno Ukraina jak i Rosja nieoficjalnie potwierdziły obecność swoich delegacji na tych spotkaniach. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że nad planem trzeba pracować, a rosyjskie władze stwierdzili, że nie otrzymały aktualizacji na temat tego, co dyskutowano w Genewie. Inicjatywa dyplomatyczna administracji Trumpa do wznowienia procesu negocjacji pokojowych wyłoniła się po dyskusji między prezydentem Donaldem Trumpem a wiceprezydent JD Vance'em dwa tygodnie temu, przy czym wysłanie głównego dowódcy wojskowego może być postrzegane przychylnie przez obie strony konfliktu.
Źródło: xStation
