Alibaba po wynikach: Czy odmiena strategia się opłaci?

- Wzrost przychodów przekracza oczekiwania
- Rentowność cierpi z powodu marketingu i inwestycji
- Mniej pieniędzy na większy wzrost w porównaniu do amerykańskich "hyper-scalers"
- Czy wzrost AI i Chmury zrekompensuje słabsze wyniki podstawowej działalności?
Alibaba — podobnie jak Amazon przez większość swojej działalności był potentatem E-commerce jednak w ostatnich kwartałach, obie spółki coraz bardziej kojarzą się inwestorom z AI oraz Chmurą, mimo że ich bazowa działalność to w dalszym ciągu głównie sprzedaż internetowa. Alibaba, czyli “chiński Amazon” opublikował wczoraj wyniki, które rynek przyjął z entuzjazmem. Spółka rośnie o ponad 4% przed otwarciem notowań na Amerykańskiej giełdzie.
Jest to szczególnie istotne w ostatnich tygodniach, sentyment odnośnie AI i spółek technologicznych znacząco się pogorszył, warto więc przyjrzeć się jak strategia Alibaba kusi inwestorów.
W segmencie danych podstawowych:
- Na plus zaskoczył przychód na poziomie 247 miliardów yuanów wobec oczekiwań na poziomie 243 miliardów. Jest to wzrost rok do roku o 5%, w ujęciu „sprzedaży porównywalnej” wzrost to aż 15%.
- Spółce nie udało się jednak zaspokoić oczekiwań wobec EPS które okazały się znacznie niższe od oczekiwanych ~5,7 na poziomie 4,36. Zysk operacyjny spadł o aż 85% a EBITDA adj. To spadek aż 78%.
Rozczarowanie dotyczące zyskowności spółki wynika z dwóch głównych czynników. Przede wszystkim spółka, będąca jednym z kół zamachowych Chińskiej strony wyścigu o AI, inwestuje ogromne pieniądze w infrastrukturę oraz badania. Na podstawie przepływów pieniężnych można oszacować wzrost nakładów na AI o ponad 85%. Kolejnym kontrybutorem do względnie słabego zysku są koszty marketingu i sprzedaży. Spółka prowadzi intensywną kampanię marketingową, zwieszania jakości doświadczeń klienta oraz system subsydiów mających na celu przechwycić większy udział w rynku.
Ujęcia przychodowego jednak nie należy rozpatrywać tylko w perspektywie wielkości całkowitych. Gdzie Alibaba zdobywa znaczną przewagę nad Amazonem, który jest najbardziej porównywalną spółką z USA, to tempo wzrostu przychodów i zysków z Chmury i AI, szczególnie w ujęciu uwzględniającym poniesione koszty.
Przychody z Cloud Inteligance Alibaby wzrosły o 34%, EBITA skorygowana wzrosła o 35%, to przy zachowaniu marżowości na poziomie 35%. Na plus spółki działa fakt, że pomimo znanie niższych nakładów kapitałowych na inwestycje i podejmowanych obciążeń finansowych ze strony spółki — osiąga ona wzrosty, w segmencie szybciej niż robi to Amazon. Gdzie Alibaba przegrywa to działalność „podstawowa” - Chiński gigant osiąga znacznie niższą marżowość oraz przychody z działalności operacyjnej, przez co w razie porażki czy opóźnień w segmencie chmrumowym i AI nie ma on buforu bezpieczeństwa.
Mimo pewnych ciemniejszych plam, w sprawozdaniu wyników spółki, inwestorzy wydają dawać się Alibaba oraz ich strategi kolejny kredyt zaufania.
BABA.US (D1)
Źródło: xStation5
