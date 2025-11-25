Alibaba po wynikach: Czy odmiena strategia się opłaci?

Alibaba — podobnie jak Amazon przez większość swojej działalności był potentatem E-commerce jednak w ostatnich kwartałach, obie spółki coraz bardziej kojarzą się inwestorom z AI oraz Chmurą, mimo że ich bazowa działalność to w dalszym ciągu głównie sprzedaż internetowa. Alibaba, czyli “chiński Amazon” opublikował wczoraj wyniki, które rynek przyjął z entuzjazmem. Spółka rośnie o ponad 4% przed otwarciem notowań na Amerykańskiej giełdzie.

Jest to szczególnie istotne w ostatnich tygodniach, sentyment odnośnie AI i spółek technologicznych znacząco się pogorszył, warto więc przyjrzeć się jak strategia Alibaba kusi inwestorów.

W segmencie danych podstawowych:

Na plus zaskoczył przychód na poziomie 247 miliardów yuanów wobec oczekiwań na poziomie 243 miliardów. Jest to wzrost rok do roku o 5%, w ujęciu „sprzedaży porównywalnej” wzrost to aż 15%.

Spółce nie udało się jednak zaspokoić oczekiwań wobec EPS które okazały się znacznie niższe od oczekiwanych ~5,7 na poziomie 4,36. Zysk operacyjny spadł o aż 85% a EBITDA adj. To spadek aż 78%.

Rozczarowanie dotyczące zyskowności spółki wynika z dwóch głównych czynników. Przede wszystkim spółka, będąca jednym z kół zamachowych Chińskiej strony wyścigu o AI, inwestuje ogromne pieniądze w infrastrukturę oraz badania. Na podstawie przepływów pieniężnych można oszacować wzrost nakładów na AI o ponad 85%. Kolejnym kontrybutorem do względnie słabego zysku są koszty marketingu i sprzedaży. Spółka prowadzi intensywną kampanię marketingową, zwieszania jakości doświadczeń klienta oraz system subsydiów mających na celu przechwycić większy udział w rynku.

Ujęcia przychodowego jednak nie należy rozpatrywać tylko w perspektywie wielkości całkowitych. Gdzie Alibaba zdobywa znaczną przewagę nad Amazonem, który jest najbardziej porównywalną spółką z USA, to tempo wzrostu przychodów i zysków z Chmury i AI, szczególnie w ujęciu uwzględniającym poniesione koszty.

Przychody z Cloud Inteligance Alibaby wzrosły o 34%, EBITA skorygowana wzrosła o 35%, to przy zachowaniu marżowości na poziomie 35%. Na plus spółki działa fakt, że pomimo znanie niższych nakładów kapitałowych na inwestycje i podejmowanych obciążeń finansowych ze strony spółki — osiąga ona wzrosty, w segmencie szybciej niż robi to Amazon. Gdzie Alibaba przegrywa to działalność „podstawowa” - Chiński gigant osiąga znacznie niższą marżowość oraz przychody z działalności operacyjnej, przez co w razie porażki czy opóźnień w segmencie chmrumowym i AI nie ma on buforu bezpieczeństwa.

Mimo pewnych ciemniejszych plam, w sprawozdaniu wyników spółki, inwestorzy wydają dawać się Alibaba oraz ich strategi kolejny kredyt zaufania.

BABA.US (D1)

Źródło: xStation5