Akcje Nvidia tracą 4% 📉 Meta Platforms planuje zmianę dostawcy chipów AI na TPU Google

Akcje Nvidia (NVDA.US) spadają w amerykańskim handlu przedsesyjnym o prawie 4% w związku z informacjami, że Meta może przenieść część swojej przyszłej strategii dotyczącej chipów AI do Google, rozważając wykorzystanie procesorów TPU Google w swoich centrach danych od 2027 roku — co mogłoby oznaczać długoterminowy spadek popytu na produkty Nvidii. Sytuacja wpisuje się w szerszą debatę na temat wysokich wycen spółek technologicznych i potencjalnej „bańki AI”, w której Nvidia pozostaje głównym punktem odniesienia. Kontrakty terminowe na indeksy amerykańskie pozostają blisko poziomów neutralnych, ponieważ mocne wyniki Alphabet (GOOGL.US) równoważą słabsze nastroje wokół Nvidii.
- Meta mogłaby również wynajmować TPU Google już w przyszłym roku, co sygnalizuje chęć szybszej niż oczekiwano dywersyfikacji poza GPU Nvidii.
- Spadek akcji Nvidii pokazuje, jak wrażliwi są inwestorzy na wszelkie sygnały osłabienia dominacji spółki lub dywersyfikacji klientów.
- Akcje Alphabet wzrosły o ponad 4%, wspierane oczekiwaniami, że szersza adopcja TPU może umocnić ekosystem chmury i sprzętu AI Google.
- TPU Google, współprojektowane z Broadcom, zyskują na wiarygodności; akcje Broadcom również zwyżkowały po tych doniesieniach.
- Firmy budujące infrastrukturę AI chcą bardziej zdywersyfikowanej podaży chipów, aby zmniejszyć zależność od Nvidii wynikającą z ograniczeń dostępności, cen i podaży.
- Nvidia pozostaje wyraźnym liderem rynku, ale własne układy scalone Google zwiększają konkurencję w segmencie półprzewodników AI.
Akcje Nvidia (NVDA.US)
Patrząc na wykres NVDA.US, widać, że akcje wciąż znajdują się poniżej strefy oporu EMA50, a na notowaniach potencjalnie formuje się negatywna formacja głowy i ramion. Spadek poniżej poziomu 160 USD może sygnalizować dalszą presję na akcje NVDA. Według szacunków Wall Street, przejście Meta Platforms z Nvidii na Google może w długim terminie „zabrać ze stołu” nawet 180 mld USD potencjalnych zamówień Nvidii. Meta jest jednym z największych na świecie podmiotów inwestujących w infrastrukturę AI, z planowanymi nakładami kapitałowymi na poziomie 70–72 mld USD w tym roku. W efekcie każda zmiana dostawcy może mieć istotny wpływ na cały sektor półprzewodników.
Źródło: xStation5
