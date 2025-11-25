Akcje Nvidia tracą 4% 📉 Meta Platforms planuje zmianę dostawcy chipów AI na TPU Google

Akcje Nvidia (NVDA.US) spadają w amerykańskim handlu przedsesyjnym o prawie 4% w związku z informacjami, że Meta może przenieść część swojej przyszłej strategii dotyczącej chipów AI do Google, rozważając wykorzystanie procesorów TPU Google w swoich centrach danych od 2027 roku — co mogłoby oznaczać długoterminowy spadek popytu na produkty Nvidii. Sytuacja wpisuje się w szerszą debatę na temat wysokich wycen spółek technologicznych i potencjalnej „bańki AI”, w której Nvidia pozostaje głównym punktem odniesienia. Kontrakty terminowe na indeksy amerykańskie pozostają blisko poziomów neutralnych, ponieważ mocne wyniki Alphabet (GOOGL.US) równoważą słabsze nastroje wokół Nvidii.

Meta mogłaby również wynajmować TPU Google już w przyszłym roku, co sygnalizuje chęć szybszej niż oczekiwano dywersyfikacji poza GPU Nvidii.

Spadek akcji Nvidii pokazuje, jak wrażliwi są inwestorzy na wszelkie sygnały osłabienia dominacji spółki lub dywersyfikacji klientów.

Akcje Alphabet wzrosły o ponad 4%, wspierane oczekiwaniami, że szersza adopcja TPU może umocnić ekosystem chmury i sprzętu AI Google.

TPU Google, współprojektowane z Broadcom, zyskują na wiarygodności; akcje Broadcom również zwyżkowały po tych doniesieniach.

Firmy budujące infrastrukturę AI chcą bardziej zdywersyfikowanej podaży chipów, aby zmniejszyć zależność od Nvidii wynikającą z ograniczeń dostępności, cen i podaży.

Nvidia pozostaje wyraźnym liderem rynku, ale własne układy scalone Google zwiększają konkurencję w segmencie półprzewodników AI.

Patrząc na wykres NVDA.US, widać, że akcje wciąż znajdują się poniżej strefy oporu EMA50, a na notowaniach potencjalnie formuje się negatywna formacja głowy i ramion. Spadek poniżej poziomu 160 USD może sygnalizować dalszą presję na akcje NVDA. Według szacunków Wall Street, przejście Meta Platforms z Nvidii na Google może w długim terminie „zabrać ze stołu” nawet 180 mld USD potencjalnych zamówień Nvidii. Meta jest jednym z największych na świecie podmiotów inwestujących w infrastrukturę AI, z planowanymi nakładami kapitałowymi na poziomie 70–72 mld USD w tym roku. W efekcie każda zmiana dostawcy może mieć istotny wpływ na cały sektor półprzewodników.

Źródło: xStation5