Oracle: Euforia po wynikach, spółka rośnie o 30%📈

Oracle oczarował rynek swoimi wynikami. Przed otwarciem spółka rośnie ponad o 30%, generując przy tym ponad 200 miliardów dolarów kapitalizacji. Spółka nie zaspokoiła oczekiwań rynku odnośnie EPS oraz przychodów, jednak szczegóły raportu ujawniają, dlaczego rynek zareagował taką euforią. Po Broadcom i Alphabet rynek postanowił wznieść na kolejne ATH — Oracle. Dobra passa spółek technologicznych wydaje się nie mieć końca.



Konsensus analityków przewidywał EPS na poziomie 1,48$ oraz przychody w wysokości 15 miliardów dolarów. Oba wskaźniki były poniżej oczekiwań. Opublikowano kolejno 1,47$ EPS oraz 14,9 miliarda dolarów zysków. Warto przypomnieć, że rynek już uwzględniał — głównie sezonowy — spadek wyników wobec poprzedniego wyniku na poziomie kolejno 1,7$ i 15,9 miliarda dolarów.



Co skłoniło rynek do tak euforycznej reakcji na wycenę spółki?



O ile suma przychodów była poniżej oczekiwań, to, co okazało się ważne dla inwestorów, to ich struktura. Przede wszystkim:

Wzrost przychodów z IaaS (Infrastruktura Chmurowa): wzrost o zawrotne 55% rok do roku.

Wzrost przychodów z SaaS (Aplikacje chmurowe): wzrost o 11% rok do roku.



Ponadto spółka pochwaliła się kolosalnym back logiem zamówień, tzw. RPO. Wzniósł on aż 455 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 359% rok do roku!

Tak ogromne zabezpieczenie przychodów nie tylko uwiarygodnia wysokie wyceny spółki, ale urzeczywistnia najbardziej optymistyczne prognozy wzrostu.



Dodatkowe zainteresowanie akcjonariuszy przyciągnęło wspomnienie projektu „Stargate”, czyli projektu wartego 500 miliardów dolarów, przy którym Oracle współpracuje z OpenAI. Nie jest to koniec wzmianek o lukratywnej współpracy z gigantami branży. Przychody z „Multi-Cloud”, czyli partnerstwa z AWS, Google Cloud i Azure, wzrosły 15-krotnie rok do roku. Wskazuje to na interesującą tendencję liderów branży, którzy wydają się preferować współpracę, a nie konkurencję.



Spółka pozytywnie zaskoczyła również nakładami na inwestycje. Wzrost z 35 miliardów wobec 25. To pokazuje, że firma nie ma zamiaru zwalniać niezwykle dynamicznego tempa wzrostu.



Analitycy i komentatorzy są zgodni, że jest to strategiczny i historyczny zwrot w dziejach spółki. Oracle pokazało, że jego transformacja z lidera baz danych do potentata w dziedzinie chmury i baz danych jest nie tylko możliwa, ale już jest rzeczywistością.