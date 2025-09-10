US Open: Inflacja producencka w USA niższa od prognoz. Rynek coraz pewniejszy obniżek stóp procentowych

Najważniejsze indeksy giełdowe w USA otwierają środową sesję na plusie, a impuls do wzrostów dostarczyły dane o inflacji producenckiej (PPI) za sierpień. Odczyt ten okazał się zdecydowanie lepszy od pierwotnych założeń. Rynek oczekiwał wzrostu inflacji PPI na poziomie 3,3% rok do roku, tymczasem oficjalne dane wskazały na wzrost jedynie o 2,6% rdr.

Inflacja producencka w USA za sierpień 2025 roku była wyraźnie niższa od prognoz. Roczny wskaźnik PPI wyniósł 2,6%, podczas gdy miesiąc wcześniej również odnotowano 3,3%. W ujęciu miesięcznym PPI spadł o 0,1%, wbrew oczekiwaniom wzrostu o 0,3%, po wcześniejszym skoku o 0,7%.

Coraz więcej wskazuje na to, że zarówno dzisiejszy raport PPI, jak i niedawne dane z amerykańskiego rynku pracy, w tym rewizje liczby nowych miejsc pracy oraz widoczne spowolnienie tempa zatrudnienia, będą miały kluczowe znaczenie dla dalszej ścieżki polityki monetarnej Rezerwy Federalnej. W ostatnich tygodniach obserwujemy wyraźne sygnały, że rynek pracy w USA zaczyna tracić impet, a presja inflacyjna stopniowo słabnie. W efekcie rynek finansowy jest niemal jednomyślny w przekonaniu, że Fed zdecyduje się na pierwszą obniżkę stóp procentowych jeszcze w tym miesiącu.

Co więcej, oczekiwania inwestorów stają się coraz bardziej „gołębie”. Rośnie prawdopodobieństwo scenariusza zakładającego co najmniej trzy cięcia stóp do końca 2025 roku. Uczestnicy rynku zdają się zakładać, że Fed może mieć coraz mniej powodów do utrzymywania restrykcyjnej polityki pieniężnej, szczególnie jeśli kolejne dane, zwłaszcza nadchodzący odczyt inflacji CPI, potwierdzą trend dezinflacyjny. Taki obrót spraw wzmacnia pozytywne nastroje na rynkach akcji i obligacji, wspierając nie tylko wzrosty indeksów giełdowych, ale również presję na spadek rentowności amerykańskich papierów skarbowych.

Zmienność akcji notowanych w USA

US100 (interwał H1)

Widać, że rynek bardzo pozytywnie przyjął dzisiejsze wiadomości o inflacji. Kontrakty na Nasdaq 100 znajdują się zdecydowanie powyżej kluczowych średnich kroczących (EMA 25, EMA 50 i EMA 100), co świadczy o silnym byczym nastawieniu. Obecny ruch to kontynuacja wzrostów po wcześniejszym odbiciu, a inwestorzy są nastawieni na dalsze umocnienie rynku. Takie zachowanie sugeruje, że rynek jest przekonany o pozytywnym wpływie danych inflacyjnych i spodziewa się kontynuacji wzrostowego trendu.

Wiadomości ze spółek:

Oracle (ORCL.US) odnotował imponujący wzrost wartości akcji o 39% po ogłoszeniu wyników za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2025. Przychody wyniosły 14,9 miliarda USD, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk na akcję (EPS) wyniósł 1,47 USD, nieznacznie poniżej oczekiwań analityków. Jednakże, kluczowym czynnikiem napędzającym wzrost wartości akcji była informacja o znaczącym wzroście zobowiązań z tytułu niewykonanych umów (RPO), które osiągnęły 455 miliardów USD, co stanowi wzrost o 359% w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost ten jest efektem podpisania czterech wielo miliardowych kontraktów z klientami takimi jak OpenAI, Meta, NVIDIA i AMD. Oracle planuje dalszą ekspansję infrastruktury chmurowej, inwestując 35 miliardów USD w rozwój centrów danych w tym roku. Prognozy wskazują na 77% wzrost przychodów z chmurowej infrastruktury w bieżącym roku fiskalnym, a do 2029 roku przychody mogą osiągnąć 144 miliardy USD.

Asset Entities Inc. (ASST.US) rośnie o około 30% po ogłoszeniu fuzji ze Strive Asset Management. Firma specjalizuje się w marketingu społecznościowym na platformach takich jak Discord i TikTok. Połączenie ma uczynić ją pierwszą publiczną spółką skoncentrowaną na inwestycjach w Bitcoina. Fuzja pozwoli na szybkie pozyskiwanie kapitału na dalsze zakupy kryptowaluty oraz wdrożenie innowacyjnych strategii finansowych korzystnych podatkowo dla inwestorów.

NIO (NIO.US) spada o 9,4% po ogłoszeniu emisji akcji o wartości 1 miliarda USD. Spółka zaoferuje 181,8 mln akcji po cenie 5,50 USD za sztukę. Mimo że środki mają być przeznaczone na badania i rozwój technologii pojazdów elektrycznych oraz cele korporacyjne, inwestorzy zareagowali negatywnie na rozwodnienie akcji. Rynek czeka teraz na zakończenie oferty, planowane na początek października 2025 roku, oraz na dalsze informacje dotyczące wykorzystania pozyskanych funduszy.

Gossamer Bio (GOSS.US) zyskał około 9% po rozpoczęciu pokrycia przez UBS z rekomendacją „Kupuj” i ceną docelową 19 USD. Analitycy wskazują na niedoceniany potencjał klinicznego portfela spółki oraz przewidują wzrost wartości akcji w krótkim i średnim terminie. Firma koncentruje się na rozwoju leku seralutynibu na nadciśnienie płucne, którego wyniki badania PROSERA zostaną ogłoszone w lutym 2026 roku.