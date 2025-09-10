PILNE: Trump komentuje naruszenie przez Rosję strefy powietrznej Polski. Ropa w górę

Trump na platformie Truth skomentował ostatnie incydenty związane z dronami rosyjskimi w Polsce. Czy wiadomość ta oznacza szersze zaangażowanie USA w Polsce lub na Ukrainie? Będziemy śledzić najbliższe doniesienia i aktualizować ten wpis Choć na złotym nie widać reakcji (ogranicza konsekwentnie poranną słabość), to dosyć wyraźny ruch widać na ropie. WTI rośnie do dziennych szczytów, obawiając się możliwych sankcji na Rosję. Wcześniej Trump zapowiadał również rozmowy z Indiami na temat umowy handlowej, co może potencjalnie sugerować chęć odejścia od rosyjskiej ropy, w przypadku konkretnych propozycji ze strony USA. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.