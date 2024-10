Oracle pokazuje mocne wyniki za 1Q24/25 i przebija nowe ATH w notowaniach przed otwarciem 📊

Wyniki Oracle (ORCL.US) w 1Q24/25 przebi艂y oczekiwania konsensusu, a sprzeda偶 sp贸艂ki nap臋dzana by艂a przez wci膮偶 mocny popyt na us艂ugi chmurowe zwi膮zane z AI. Warto podkre艣li膰, 偶e sp贸艂ka osi膮gn臋艂a mocne wyniki pomimo og贸lnej s艂abo艣ci sektora technologicznego.

Oracle osi膮gn臋艂o w 1Q24/25 przychody w wysoko艣ci 13,31 mld $ (+6,9% r/r), co oznacza utrzymanie nieprzerwanego od ponad 12 kwarta艂贸w dodatnich dynamik przychod贸w w uj臋ciu r/r. Sezonowo 1Q roku obrotowego sp贸艂ki wypada najs艂abiej, st膮d w uj臋ciu q/q sp贸艂ka zanotowa艂a spadek o 7%. Warto jednak podkre艣li膰, 偶e przychody osi膮gni臋te za ostatnie 3 miesi膮ce okaza艂y si臋 kwartalnie najwy偶sze z pomini臋ciem 4Q22/23 oraz 4Q23/24. Najmocniejsz膮 dynamik臋 wida膰 w segmencie przychod贸w z chmury, w kt贸rym sprzeda偶 wzros艂a o 22% r/r (zar贸wno w uj臋ciu raportowanym, jak i sta艂ej waluty). Wyniki te pozostaj膮 zgodne z oczekiwaniami.

Sp贸艂ka zdecydowanie lepiej poradzi艂a sobie na poziomie dyscypliny kosztowej, co spowodowa艂o wzrost skoryg. zysku operacyjnego do 5,71 mld $ (wobec prognozowanych 5,59 mld $) i w efekcie osi膮gni臋cie skoryg. mar偶y operacyjnej w wysoko艣ci 43% (wobec 41% rok wcze艣niej oraz 42,2% prognozowanych).聽

Sp贸艂ka wci膮偶 zwi臋ksza swoj膮 wsp贸艂prac臋 z czo艂owymi gigantami technologicznymi, a umowy z Microsoftem i Google zapewniaj膮 utrzymanie mocnych wzrost贸w w segmencie baz danych.聽

Do tego Oracle zapowiedzia艂o wsp贸艂prac臋 z Amazonem, co dodatkowo ma pom贸c we wzmocnieniu tempa wzrostu przychod贸w w ca艂ym roku obrotowym 2024/25.聽

W handlu przed otwarciem rynku sp贸艂ka ro艣nie o ponad 8%, tym samym ustanawiaj膮c nowy historyczny szczyt na poziomie 152 $. 殴r贸d艂o: xStation

