ORLEN przyspiesza w Norwegii. Nowe złoża i większa produkcja gazu

ORLEN konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję na rynku gazu w Norwegii, finalizując zakup udziałów w złożach na Morzu Północnym. Transakcja zwiększa zasoby spółki o niemal miliard metrów sześciennych gazu i osiem milionów baryłek ekwiwalentu ropy, a powiązanie z Tommeliten Gamma pozwala szybciej wykorzystać synergie operacyjne i finansowe. Jednocześnie spółka optymalizuje portfel, sprzedając mniej strategiczne aktywa, co umożliwia koncentrację na najbardziej perspektywicznych projektach.

Rozpoczęcie wydobycia z nowych złóż planowane jest na lata 2028–2029, a decyzje inwestycyjne mają zapaść do końca 2025 roku. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury przyspieszy start produkcji i generowanie przepływów pieniężnych. W średnim i długim okresie większa produkcja gazu i ropy poprawi stabilność dostaw i przychody, wspierając cel 12 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie do 2030 roku.

Działania w Norwegii wpisują się w szerszą strategię ORLENU, zakładającą przekształcenie koncernu w nowoczesną, zrównoważoną i innowacyjną grupę energetyczną do 2035 roku. W planach spółki znajduje się rozwój gazu, inwestycje w odnawialne źródła energii, morskie farmy wiatrowe, małe elektrownie jądrowe, elektromobilność, biopaliwa, wodór, magazyny energii i technologie wychwytywania CO₂. Kluczowe znaczenie ma również cyfryzacja procesów, efektywność energetyczna oraz optymalizacja portfela aktywów, co pozwala lepiej zarządzać kosztami i przyspieszać zwrot inwestycji.

Od początku 2025 roku akcje ORLENU wzrosły o blisko 100 procent, co pokazuje rosnące zainteresowanie rynku zarówno działalnością upstream, jak i szeroką transformacją energetyczną. Konsolidacja aktywów w Norwegii, koncentracja na strategicznych projektach i rozwój nowoczesnych technologii energetycznych tworzą solidną bazę operacyjną i finansową, pozwalając spółce skutecznie realizować ambitne cele i umacniając jej pozycję w regionie. W efekcie ORLEN nie tylko zwiększa potencjał wydobywczy, lecz także buduje fundamenty dla długofalowej, zrównoważonej i innowacyjnej transformacji energetycznej.