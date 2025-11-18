Publikacja zaległych claimsów z USA nie podnosi zmienności na dolarze 💡

W tygodniu kończącym się 18 października 2025 roku liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 232 000, co jest wartością niemal stałą w porównaniu z wcześniejszym okresem i utrzymuje się powyżej średnich z ostatnich miesięcy. Liczba osób kontynuujących pobieranie zasiłków wyniosła 1,957 mln, co oznacza niewielki wzrost względem poprzedniego tygodnia, gdy wynosiła 1,947 mln. ​Wartość ta pozostaje stosunkowo blisko najwyższego poziomu od 2021 roku. Przypomnijmy, że w okresie zamknięcia rządu federalnego raporty dotyczące bezrobocia oraz kluczowe dane gospodarcze nie były publikowane zgodnie z ustalonym harmonogramem, co utrudniało dokładną ocenę bieżącej sytuacji na rynku pracy. Dolar nie reagował przesadnie na te opóźnione dane. Czekamy na raport z rynku pracy w czwartek i realne wynagrodzenia w piątek. Źródło: xStation

