Wykres dnia: USDJPY (18.11.2025)

Kurs USD/JPY wynosi obecnie około 155,4. Dzisiejsze notowania pozostają pod wyraźnym wpływem czynników fundamentalnych, a układ sił między Japonią a Stanami Zjednoczonymi nadal sprzyja dolarowi. Mimo pogorszenia globalnego sentymentu rynki nie wracają do jena, co podkreśla jego strukturalną słabość wynikającą z polityki BOJ i szerokiego różnicowania stóp procentowych. W centrum uwagi znajdują się także napięcia wewnętrzne w Japonii, oczekiwania wobec Fed oraz zestaw nadchodzących danych z USA, które mogą przesądzić o kolejnych ruchach pary.

Co kształtuje dziś kurs USDJPY?

Polityka monetarna Banku Japonii (BOJ)

Bank Japonii utrzymuje wyjątkowo łagodną politykę pieniężną, pozostawiając stopy procentowe bez zmian, nawet mimo rosnących napięć w Radzie Polityki, gdzie część członków skłaniała się ku podwyżce. Rynki nie spodziewają się szybkiego zacieśnienia, ponieważ szef Banku Japonii Ueda sygnalizuje, że decyzje mogą pojawić się dopiero w przyszłym roku, a może nawet dopiero w 2026. Oczekiwania na grudniową podwyżkę są bardzo niskie, co sprawia, że jen nadal jest wykorzystywany w strategiach finansowania. To podejście utrzymuje trwałą presję na japońską walutę.

Skrót:

BOJ pozostaje bardzo łagodny, a rynki nie liczą na szybkie podwyżki. Przewaga stóp pozostaje silnie po stronie USA. Efektem jest utrwalona słabość jena.

Relacje między BOJ a rządem Japonii

Rząd wielokrotnie zwraca uwagę na potrzebę stabilizacji kursu jena, jednak ogranicza się do komunikatów, które nie przeradzają się w realne działania. BOJ nie zamierza zmieniać swojej polityki tylko po to, aby powstrzymać osłabienie waluty, ponieważ skupia się na inflacji i wsparciu gospodarki. Takie różnice priorytetów prowadzą do wyraźnych napięć między instytucjami, co podnosi niepewność na rynku. W takiej atmosferze działania Japonii są odbierane jako niespójne, co osłabia zaufanie do jena.

Skrót:

Rząd mówi o potrzebie umocnienia jena, lecz nie wprowadza konkretnych działań. BOJ trzyma się swojej strategii, co tworzy napięcia. Rynki interpretują to jako sygnał słabości waluty.

Oczekiwania wobec polityki Fed

Rynki nie mają pewności, jak potoczy się grudniowe posiedzenie Rezerwy Federalnej. Szanse na obniżkę stóp są ograniczone. Fed podkreśla, że decyzje zależą od napływających danych, co stabilizuje dolara, choć nie nadaje mu wyraźnego kierunku. W porównaniu z postawą BOJ taka neutralność Fed działa jednak na korzyść amerykańskiej waluty.

Skrót:

Fed pozostaje neutralny, a to wystarcza, aby dolar zachował przewagę. Rynki widzą wyraźny kontrast wobec gołębiego BOJ. To wspiera wyższe poziomy USD/JPY.

Dane makroekonomiczne z USA i Japonii

Uwaga rynków w najbliższych dniach koncentruje się na publikacjach takich jak ADP, protokół FOMC, NFP oraz dane inflacyjne z USA i Japonii. Wyniki ze Stanów mogą silnie wpłynąć na oczekiwania dotyczące przyszłych decyzji Fed, co zazwyczaj przekłada się bezpośrednio na notowania USD/JPY. Silniejsze dane wzmacniają dolara, natomiast słabsze mogą zwiększyć presję na obniżki stóp i chwilowo osłabić USD. Dane z Japonii mają mniejsze znaczenie, ponieważ BOJ reaguje na nie w sposób powolny.

Skrót:

Dane z USA są głównym źródłem ruchu USD/JPY. Dane z Japonii mają niewielki wpływ na kierunek pary. Rynki koncentrują się niemal wyłącznie na stronie amerykańskiej.

Różnica w stopach procentowych między USA a Japonią

Szeroki dystans między wysokimi stopami w USA a bardzo niskimi w Japonii pozostaje jednym z kluczowych czynników strukturalnej słabości jena. Taka przewaga USA sprawia, że finansowanie w jenie jest dla rynków wciąż atrakcyjne, co sprzyja przepływowi kapitału w stronę aktywów denominowanych w dolarach. Nawet pogorszenie globalnego sentymentu nie skłania rynków do powrotu do jena, ponieważ zyski z amerykańskich aktywów są znacznie wyższe. To zjawisko konsekwentnie osłabia japońską walutę.

Skrót:

Duża różnica stóp procentowych działa na niekorzyść jena. Rynki nadal chętnie wykorzystują go w finansowaniu. To utrzymuje trwałą przewagę dolara.

Sytuacja globalna i obecny klimat risk-off

Obecne pogorszenie nastrojów rynkowych nie prowadzi do typowego umocnienia jena, co stanowi istotną zmianę względem wcześniejszych cykli. Przyczyną jest połączenie bardzo łagodnej polityki BOJ z szeroką przewagą stóp procentowych po stronie USA. W takim otoczeniu rynki traktują dolara, amerykańskie obligacje oraz franka szwajcarskiego jako bardziej wiarygodne aktywa ochronne niż jen. Strukturalna słabość japońskiej waluty sprawia, że jej tradycyjna rola bezpiecznej przystani ulega wyraźnemu osłabieniu.

Skrót:

Obecny risk-off nie wzmacnia jena, ponieważ rynki wybierają inne aktywa ochronne. Polityka BOJ osłabia jego funkcję bezpiecznej przystani.