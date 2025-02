Pekao raportuje mocne wyniki i planuje drugą najwyższą dywidendę w ciągu ostatnich 10 lat  📊

Bank Pekao (PEO.PL) opublikował dziś swoje wyniki za cały 2024 r. Spółka podtrzymała dodatnie dynamiki przychodów, a także wyników z odsetek i prowizji, jednakże w przypadku wyniku operacyjnego i zysku netto bank zanotował nieco słabsze wyniki niż rok wcześniej. Warto podkreślić, że poprzedni rok był dla banku rekordowy i ujemne dynamiki wynikają przede wszystkim z wysokiego efektu bazy. Spółka zapowiedziała także dywidendę w wysokości 12,6 zł, co stanowi drugą najwyższą dywidendę od ponad dekady.

Dywidendy wypłacane przez Bank Pekao w ciągu ostatnich 14 lat. Źródło: XTB Research, dane spółki

Spółka podtrzymała dodatnie dynamiki wyniku odsetkowego oraz wyniku z tytułu prowizji. Negatywne ruchy widać za to na wyniku operacyjnym, a także zysku netto, które w ujęciu do 2023 r. spadły o kolejno -4% i -3%. Negatywne trendy widać także na kosztach ryzyka prawnego, które wzrosły o 112% r/r. Warto zaznaczyć, że utrzymanie mocnych trajektorii i dynamik w kolejnych latach w obliczu potencjalnych spadków stóp procentowych będzie ciężkie, a najprawdopodobniejszy scenariusz to unormowanie się wyników.

Jednocześnie bank zapowiedział aktualizację strategii na lata 2025-27, co w szczególności jest istotne w perspektywie opublikowanej pod koniec zeszłego roku strategii PZU, zakładającej zmianę struktury grupy i potencjalne przejęcie Alior Banku przez Pekao.

Wyniki Pekao za 2024 r.

Przychody odsetkowe: 18,8 mld zł (+4% r/r)

Wynik z tytułu odsetek: 12,73 mld zł (+7% r/r)

Wynik z tytułu prowizji: 2,85 mld zł (+2% r/r)

Wynik operacyjny: 8,12 mld zł (-4% r/r)

Zysk netto: 6,4 mld zł (-3% r/r)

Koszty ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych: -669 mln zł (+112% r/r)

Wyniki Pekao pozostają solidne, a kluczowe wskaźniki, jak ROE, ROA, czy wskaźnik efektywności kosztowej choć lekko osłabiły się w stosunku do 2023 r., tak dalej pozostają na znacznie lepszych poziomach niż we wcześniejszych latach.

Wyniki Pekao podnoszą notowania spółki, utrzymując je w ograniczeniu silnego kanału wzrostowego, trwającego od początku tego roku. Wzrosty zbliżają się do kluczowego oporu w okolicach 180 zł, wyznaczonego przez opór z marca 2024 r. Źródło: xStation