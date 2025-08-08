Poranna odprawa (08.08.2025)

Indeksy w regionie Azji i Pacyfiku notują małe zmiany w ostatnim dniu tego tygodnia. Indeksy w Chinach tracą między 0,30-0,45%, australijski indeks zyskuje 0,15%, a singapurski SG20cash traci 0,15%. Natomiast najbardziej wyróżnia się japoński indeks JP225, który zyskuje 1,60% po aktualizacji dotyczącej warunków handlowych.

Japonia uzyskała zobowiązanie USA do skorygowania prezydenckiego rozporządzenia celnego i zwrotu nadpłaconych opłat, ustalając maksymalną stawkę na wszystkie objęte towary na 15%.

Zmieniona umowa obejmuje również obniżenie ceł na samochody z USA z 27,5% do 15% i dotyczy zarówno obecnych, jak i nowych taryf. Japońscy urzędnicy wyrazili ubolewanie z powodu pierwotnych rozbieżności, ale podkreślili brak sporu w sprawie ceł wzajemnych.

W reakcji na tą informację zyskuje również USDJPY powyżej 147,350.

Lipcowe „Podsumowanie Opinii” Banku Japonii pokazało rozbieżności co do terminu kolejnej podwyżki stóp. Część członków ostrzegała, że opóźnianie ruchu może wymusić później ostrzejsze zacieśnienie, inni opowiadali się za cierpliwością z powodu niepewności gospodarczej.

W centrum uwagi znalazły się ryzyka inflacyjne oraz czynniki handlowe i geopolityczne. Bank potwierdził gotowość do zacieśniania, jeśli gospodarka i ceny będą zgodne z prognozami. Informacja ta nie wpływa na waluty, a jen japoński dalej się osłabia w interwale dziennym.

USA wprowadziły 15% cła na strategiczne duże sztaby złota (1 kg i 100 oz), wykorzystywane do dostaw na COMEX. Posunięcie to może zakłócić powiązania między Londynem a Nowym Jorkiem, zmusić krótkie pozycje do zamknięcia lub rolowania oraz zaostrzyć warunki finansowania w londyńskim systemie bullion banków.

Przyspieszy to także zmiany wynikające z Bazylei III w kierunku fizycznego posiadania metalu oraz zmniejszy dominację Szwajcarii w rafinacji. Wpływ COMEX na globalne ustalanie cen złota prawdopodobnie wzrośnie.

JP Morgan oczekuje obecnie, że Fed przeprowadzi bardziej agresywne luzowanie, rozpoczynając obniżki już we wrześniu. Bank wskazuje na słabość rynku pracy jako kluczowy czynnik tej gołębiej zmiany.

Kontrakty Fed funds futures wyceniają obecnie około 59 pb cięć do końca roku, pozostawiając przestrzeń do dalszej korekty oczekiwań.

Prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze otwierające drogę do włączenia do amerykańskich planów emerytalnych 401(k) aktywów o wyższym ryzyku, takich jak private equity, kryptowaluty i nieruchomości.

Niemniej jednak agencje federalne muszą najpierw zmienić przepisy, co może potrwać miesiące lub lata, zanim pracodawcy będą mogli oferować takie opcje. Mimo to posunięcie jest postrzegane jako duże zwycięstwo dla wartego 5 bilionów dolarów sektora private equity oraz branży kryptowalut, które wspierały kampanię Trumpa.

Po ogłoszeniu decyzji kursy kryptowalut mocno wzrosły, Ethereum odbiło do 3 900 USD, Bitcoin osiągnął 116 600 USD, a altcoiny również zanotowały silne wzrosty.

