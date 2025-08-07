Podsumowanie dnia: Wall Street niepewne w dniu wejścia w życie ceł, funt rośnie wsparty wydźwiękiem decyzji BoE

Indeksy amerykańskie giełdowe kończą dzisiejszą sesję w znacznie gorszych nastrojach niż w momencie, kiedy ją zaczynały. Wszystkie główne kontrakty terminowe reprezentujące główne indeksy wymazały poranne wzrosty i obecnie notowane są niżej w ujęciu intraday. US100 zniżkuje obecnie 0,05%, podczas gdy US500 traci 0,45%, a US2000 0,9%. Akcje Eli Lilly tracą dzisiaj ponad 14% wobec niewystarczająco dobrych wyników badania klinicznego doustnego preparatu na odchudzanie. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Intel jest obecnie w centrum kontrowersji po tym, jak prezydent USA Trump wezwał do natychmiastowej rezygnacji prezesa firmy na swoim koncie w serwisie Truth Social, określając go mianem „wysoce skonfliktowanego”. Wobec tej interwencji politycznej i niedawnej analizy domniemanych powiązań prezesa Intela z Chinami, akcje spółki tracą na ten moment 4.4% przed otwarciem Wall Street. Z USA poznaliśmy kolejne dane makro, które wskazują na pogarszające się warunki amerykańskiego rynku pracy. Dane o wnioskach dla bezrobotnych zaskoczyły wyższym odczytem, co teoretycznie może gruntować obniżkę stóp procentowych FED we wrześniu. Europejskie rynki zakończyły czwartkową sesję solidnymi wzrostami. Przewodzi im niemiecki indeks DAX, który zyskuje 1,1%. Wtóruje mu CAC40, który rośnie o 1%. Szwajcarski indeks rośnie o 0,8%, a IT40 zyskuje 0,9%. Najsłabiej radzi sobie FTSE 100, który spada o 0,7%. Na tle europejskich indeksów pozytywnie wyróżnia się dziś polska giełda. WIG20 w trakcie sesji wszedł powyżej 3000 pkt. po raz pierwszy od 2008 r. Szeroki indeks WIG wspiął się powyżej 110 tys. pkt, wyznaczając tym samym nowe ATH. Swoje wyniki zaprezentował dziś Bank Pekao, publikując solidne dynamiki wyniku odsetkowego (+18% r/r) oraz wyniku z prowizji (+10% r/r). Spółka zaraportowała w pierwszej połowie roku solidne ożywienie akcji kredytowej, szczególnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Również w przypadku klientów korporacyjnych dynamika portfeli kredytowych pozostaje na zadowalającym poziomie. PZU poinformowało w komunikacie po zamknięciu giełdy o odwołaniu prezesa Andrzeja Klesyka. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Aktywów Państwowych decyzja wynikała z potrzeby zapewnienia zgodności polityki zarządczej spółki z realizacją strategii rozwoju spółki na rynku ubezpieczeniowym. Decyzja ta pojawiła się zaskakująco w kluczowym momencie historii spółki biorąc pod uwagę planowaną fuzję z Pekao. Bank Anglii obniża stopy o 25 pb. Decyzja pozostaje zgodna z oczekiwaniami rynku, jednak znacznie jastrzębiej wypada podział głosów. Rynek oczekiwał 7 głosów za obniżką oraz 2 za utrzymaniem stóp, jednak finalnie podział głosów wynosił 5-4 (5 za obniżką, 4 za utrzymaniem).

Na rynku Forex po raz kolejny bardzo dobrze radzi sobie funt brytyjski (efekt decyzji BoE) oraz dolar nowozelandzki. Z drugiej strony podwyższoną presję spadkową widzimy na euro oraz franku szwajcarskim. Złoto zyskuje 0,7%, pchając rynek metali szlachetnych wyżej wobec spadków obserwowanych na indeksach giełdowych. Ceny srebra rosną dzisiaj 0,84%. Raport EIA wskazuje na znacznie mniejszy wzrost zapasów gazu w stosunku do oczekiwań. Warto podkreślić, że patrząc na sezonowość zmian zapasów wchodzimy w moment, gdy typowo zapasy gazu powinny rosnąć. Stąd wyraźne wyhamowanie wzrostu w stosunku do poprzedniego raportu (kiedy to zapasy wzrosły o 48 mld stóp sześciennych) odbiło się na mocnej reakcji na kontraktach na gaz. Nieco lepsze nastroje obserwujemy na kryptowalutach. Prezydent Donald Trump podpisze dekret wykonawczy, który ułatwi inwestowanie środków z planów emerytalnych 401(k) w alternatywne aktywa, takie jak private equity, nieruchomości, kryptowaluty i inne fundusze alternatywne. Dekret ten nakazuje Departamentowi Pracy oraz innym agencjom rządowym, m.in. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, ponowne przeanalizowanie i dostosowanie regulacji oraz wytycznych, aby umożliwić szerszy dostęp do tych aktywów w ramach planów emerytalnych, co potencjalnie otworzy rynek wart około 12,5 biliona dolarów.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.