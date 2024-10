PepsiCo ze spadkiem zyskowności w 3Q24 📊

PepsiCo (PEP.US)聽notuje dzi艣 lekkie wzrosty po publikacji wynik贸 za 3Q24. Sp贸艂ka osi膮gn臋艂a wyniki w wi臋kszo艣ci zgodne z oczekiwaniami, jednak lekko obni偶y艂a swoje prognozy dotycz膮ce przychod贸w ze wzgl臋du na wycofanie niekt贸rych produkt贸w w segmencie Quaker Food oraz bojkoty produkt贸w sp贸艂ki na Bliskim Wschodzie.聽

聽

Dzisiejsza reakcja na wyniki pozostaje umiarkowana, w szczeg贸lno艣ci por贸wnuj膮c do ostatniej publikacji wynik贸w finansowych, kiedy to notowania spad艂y o ponad 2% na otwarciu, by finalnie sko艅czy膰 na plusie. 殴r贸d艂o: xStation

Sprzeda偶 netto sp贸艂ki w 3Q24 pozostaje na zbli偶onym poziomie do poprzedniego roku (-0,6% r/r), co wynika z otoczenia wy偶szych st贸p procentowych wci膮偶 ograniczaj膮cych si艂臋 nabywcz膮 konsument贸w, a tak偶e operowanie konsument贸w od d艂u偶szego czasu w otoczeniu inflacyjnym. Taka sytuacja makroekonomiczna odbija si臋 na nawykach konsument贸w w zwi膮zku z zakupami nieb臋d膮cymi produktami pierwszej potrzeby, do czego zaliczaj膮 si臋 przek膮ski i napoje sp贸艂ki.

Mocniej od samej dynamiki przychod贸w oddaj膮 to spadaj膮ce wolumeny sprzeda偶y, kt贸re dotkn臋艂y praktycznie ka偶dego segmentu (z wyj膮tkiem sprzeda偶y w Europie i obszarze Azji i Pacyfiku, gdzie wolumen sprzeda偶y wzr贸s艂 w obu przypadkach o 1% r/r). Najmocniej dotkni臋ty spadkiem by艂 segment Quaker Foods w Ameryce P贸艂nocnej, gdzie wolumen sprzeda偶y (jak i przychody) spad艂y o -13% r/r. Taki spadek wynika z wycofania niekt贸rych produkt贸w, o kt贸rym sp贸艂ka ju偶 wcze艣niej informowa艂a.聽

Sp贸艂ka mierzy si臋 tak偶e z pog艂臋biaj膮cym si臋 wzrostem koszt贸w, kt贸re spowodowa艂y spadek zysku operacyjnego do 3,87 mld $ o -4% r/r. To, w po艂膮czeniu ze wzrostem koszt贸w finansowych spowodowa艂o spadek rozwodnionego zysku na akcj臋 do 2,13 $ (wobec 2,24 $ rok wcze艣niej). Na poziomie zyskowno艣ci sp贸艂ka rozczarowa艂a w stosunku do przewidywa艅 konsensusu, zak艂adaj膮cych rozwodniony zysk na akcj臋 na poziomie 2,28 $.聽

聽

Wybrane wyniki za 3Q24

EPS bazowy 2,31 USD vs. 2,25 USD r/r, szacunki 2,30 USD聽

Przychody netto 23,32 mld USD, -0,6% r/r, szacunki 23,8 mld USD Przychody Frito-Lay w Ameryce P贸艂nocnej聽5,89 mld USD, -1,1% r/r, szacunki 5,95 mld USD Przychody Quaker Foods w Ameryce P贸艂nocnej 648 mln USD, -13% r/r, szacunki 672 mln USD Przychody PepsiCo Beverages North America 7,18 mld USD vs. 7,16 mld USD r/r, szacunki 7,28 mld USD Przychody w Europie 3,95 mld USD, +6,5% r/r, szacunki 3,93 mld USD Przychody w Ameryce 艁aci艅skiej 2,92 mld USD, -4,6% r/r, szacunkowo 3,11 mld USD Afryka, Bliski Wsch贸d i Azja Po艂udniowa: przychody 1,55 mld USD, -3,9% r/r, szacunkowo 1,68 mld USD Przychody w regionie Azji i Pacyfiku, Australii, Nowej Zelandii i Chin 1,20 mld USD, -1,8% r/r, szacunkowo 1,23 mld USD

Przychody organiczne +1,3% vs. +8,8% r/r, szacunki +3% Frito-Lay North America zmiana przychod贸w organicznych: -1%, szacunki 0% Quaker Foods North America zmiana przychod贸w w uj臋ciu organicznym: -13%, szacunki -10,4% PepsiCo Beverages North America zmiana przychod贸w w uj臋ciu organicznym: +1%, szacunki +1,86% Zmiana przychod贸w w uj臋ciu organicznym w Ameryce 艁aci艅skiej: +3%, szacunki +4,49% Zmiana przychod贸w w uj臋ciu organicznym w Europie: +6%, szacunkowo +7,45% Zmiana przychod贸w w uj臋ciu organicznym w regionie Azji i Pacyfiku, Australii i Nowej Zelandii oraz Chin: -1% (poprzednio: +9%), szacunkowo +2,92%. Zmiana przychod贸w w uj臋ciu organicznym w regionie Afryki, Bliskiego Wschodu聽i Azji聽Po艂udniowej:+6%, szacunki +11,4%

EPS rozwodniony: 2,13 USD vs. 2,24 USD r/r, szacunki 2,28 USD

Prognozy na ca艂y 2024 r.: