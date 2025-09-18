PILNE: Bank Anglii utrzymuje stopy bez zmian, ale nie jednogłośnie

Bank Anglii utrzymuje stopy procentowe bez zmian na poziomie 4,0%, zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami. Niemniej stosunek głosów za utrzymaniem nie jest zgodny z oczekiwaniami. Za utrzymaniem głosowało 7 członków, a oczekiwano 8. Za cięciem było 2 członków BoE. Była to Dhingra oraz Taylor. Oświadczenie i komentarz Baileya: Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Kolejne ruchy będą ostrożne oraz stopniowe, inflacja wciąż stanowi problem

Rynek nie wycenia obniżek stóp w tym roku

Inflacja osiągnie szczyt za wrzesień na poziomie 4,0%

BoE obniża tempo redukcji bilansu. QT może być kontynuowane, ale z celem minimalizacji wpływu na rentowności obligacji

Oczekiwania inflacyjne pozostają wysokie. Tempo wzrostu płac pozostaje wysokie, choć zostało zredukowane w ostatnich miesiącach i prawdopodobnie będzie dalej spadać

Ryzyko podbicia inflacji w krótkim terminie jest wciąż wysokie

Restrykcyjność stóp procentowych spadła wyraźnie po ostatnich cięciach BoE

Tempo i timing obniżek będzie zależeć od presji dezinflacyjnej w gospodarce Wyraźnie jastrzębie stanowisko, podobnie jak było w sierpniu. Niemniej rynek spodziewał się mniejszej ilości głosów za obniżką (przypomnijmy, że w sierpniu obniżka przeszła zaledwie jednym głosem). To właśnie dalszy brak pełnego konsensusu prowadzi do lekkiego osłabienia funta w ostatnich minutach po decyzji, ale w ujęciu ostatnich tygodni GBPUSD pozostaje wysoko.

