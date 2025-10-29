PILNE: Bank Kanady obniża stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami!🍁

14:45 - Decyzja Banku centralnego Kanady o stopach procentowych:

Bank centralny Kandy postanowił obniżyć stopy procentowe do 2,25% ,co pokrywa się z oczekiwaniami rynku .

Na fali decyzji BoC USDCAD traci około 0,2%.

Ruch ten był szeroko oczekiwany z powodu trwającej słabości na rynku pracy.

Dodatkowo, w opublikowanym oświadczeniu BoC sygnalizuje, że może pozostawić stopy procentowe bez zmian przez jakiś czas, aby wesprzeć ożywienie aktywności gospodarczej w kraju.

Gubernator Tiff Macklem, zaznaczył, że ryzyka związane z taryfami dla wzrostu gospodarczego materializują się w realnej gospodarce, głównie poprzez opóźnione inwestycje biznesowe i spadający eksport, co przekłada się na pogorszeniem się kondycji na rynku pracy i zmniejszenia presji na inflacje z tytułu wzrostu wynagrodzeń. Oczekuje się, że luz ten będzie się utrzymywał do 2027 roku.

Słowa Macklema natomiast sugerują również, że BoC ma tylko ograniczone możliwości reagowania na szoki związane z taryfami i nie może sprawić, by gospodarka powróciła do swojej trajektorii sprzed taryf. Jest to dalej odzwierciedlone przez rewizje w dół przez bank centralny wzrostu PKB (1,2% w 2025 roku, 1,1% w 2026 roku) i inflacji (2% w 2025 roku, 2,1% w 2026 roku).

USDCAD (M15)

Źródło: xStation5