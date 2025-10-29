PILNE: Mocny spadek zapasów ropy w USA. Ropa kontynuuje odbicie

- Najmocniejszy spadek zapasów ropy od połowy września
- Spadek wszystkich zapasów największy od stycznia 2024
- Spadek motywowany wyraźnym spadkiem importu ropy oraz mniejszym przerobem surowca
- Zapasy ropy w USA spadają o 6,858 mln brk przy oczekiwaniu wzrostu o 1,2 mln brk oraz przy poprzednim spadku o 0,961 mln brk
- Zapasy benzyny spadają o 5,941 mln brk przy oczekiwaniu spadku o 1,917 mln brk oraz przy poprzednim poziomie spadku o 2,147 mln brk
- Zapasy destylatów spadają o 3,362 mln brk przy oczekiwaniu spadku o 1,9 mln brk oraz przy poprzednim spadku o 1,479 mln brk
Mocny spadek zapasów to efekt wyraźnego spadku importu, niemal o 1 mln brk na dzień i jednocześnie niewielkiego odbicia eksportu. Produkcja ropy pozostaje w okolicach historycznych szczytów, ale przerób w rafineriach był ograniczony. To doprowadziło do spadku zapasów ropy i paliw (nie wliczając w to zapasów strategicznych) o 15,9 mln brk, co jest największym spadkiem od stycznia 2024 roku. Wtedy słabe dane były związane z huraganem. Obecnie import również może być narażony na szalejące huragany.
Zapasy ropy wybijają się z zakresu 5 letniego minimum, co pokazuje, że pomimo ogromnej globalnej nadpodaży, zapasy ropy w kluczowej gospodarce pozostają na ekstremalnie niskich poziomach. Źródło: Bloomberg Finance LP
Ropa kontynuuje dzisiejsze odbicie po publikacji mocnego spadku zapasów, ale reaguje na krótkoterminowy opór w postaci średniej 200 okresowej na M15.
