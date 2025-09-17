PILNE: Bank Kanady tnie stopy zgodnie z oczekiwaniami. USDCAD próbuje dalej odbijać

Stopy procentowe zostały obniżone o 25 punktów bazowych zgodnie z oczekiwaniami. To oznacza, że obecnie główna stopa procentowa wynosi 2,5%, zgodnie z oczekiwaniami, a poprzednio było to 2,75%.

Obniżka była wyceniona przez rentownośći 2 letnich obligacji. Jeśli te będą spadać dalej, będzie to oznaczało presję na kolejne obniżki. Źródło: Macrobond, XTB

Kluczowe doniesienia z oświadczenia banku:

Globalny wzrost gospodarczy zwalnia, mimo odporności na wyższe taryfy USA i niepewność. W USA inwestycje biznesowe są silne, ale konsumenci są ostrożni, wzrost zatrudnienia zwolnił. Inflacja w USA wzrosła z powodu przerzucania kosztów taryf na ceny konsumenckie. W strefie euro wzrost gospodarczy wyhamował, a gospodarka Chin zaczyna słabnąć.

Ceny ropy na poziomie prognozowanym w lipcowym raporcie BoC

Warunki finansowe złagodziły się (wyższe ceny akcji, niższe rentowności obligacji). Kanadyjski dolar pozostaje stabilny względem USD.

PKB Kanady spadło ok. 1,5% w II kwartale, eksport spadł o 27%, inwestycje biznesowe również spadły. Konsumpcja i aktywność mieszkaniowa rosły w zdrowym tempie. Zatrudnienie spadło w ostatnich dwóch miesiącach, wzrost bezrobocia do 7,1% w sierpniu; spowolnienie wzrostu płac.

Inflacja CPI utrzymała się na 1,9% (2,4% bez uwzględnienia podatków), wskaźniki bazowej inflacji ok. 2,5-3%.

Usunięcie taryf od USA zmniejszy presję inflacyjną na importowane towary.

Bank kanadyjski obniżył stopę, by zrównoważyć ryzyka związane ze słabszą gospodarką i inflacją.

Bank uważnie monitoruje wpływ taryf na eksport, inwestycje, zatrudnienie, konsumpcję oraz inflację.

Najbliższa decyzja o stopach i raport BoC planowane na 29 października 2025.

Obniżka stóp procentowych jest związana ze spadkiem inflacji i uderzeniem ceł w gospodarkę. Macklem wskazuje, że cięcie było związane głównie z gospodarką, a ryzyko dla inflacji jest zdecydowanie mniejsze. Kolejne decyzje będą "uważne", patrząc na to, jak wolna handlowa dalej będzie uderzała w eksport, inwestycje oraz ceny.

Tuż przed samą decyzją USDCAD zanurkował w dół, ale zaraz po decyzji obserwujemy odbicie w okolice dziennych szczytów. Warto zauważyć, że dwie poprzednie sesje USDCAD wyraźnie tracił, głównie ze względu na słabość dolara. Dzisiaj obserwujemy odwrotną sytuację: dolar amerykański się umacnia, a kanadyjski traci. Niemniej dzisiaj po godzinie 20:00 te trendy mogą być jeszcze bardziej wzmocnione lub kompletnie odwrócone w zależności od wydźwięku decyzji Fed.