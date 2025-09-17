czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
PILNE: Bank Kanady tnie stopy zgodnie z oczekiwaniami. USDCAD próbuje dalej odbijać

15:45 17 września 2025

Stopy procentowe zostały obniżone o 25 punktów bazowych zgodnie z oczekiwaniami. To oznacza, że obecnie główna stopa procentowa wynosi 2,5%, zgodnie z oczekiwaniami, a poprzednio było to 2,75%. 

Obniżka była wyceniona przez rentownośći 2 letnich obligacji. Jeśli te będą spadać dalej, będzie to oznaczało presję na kolejne obniżki. Źródło: Macrobond, XTB

Kluczowe doniesienia z oświadczenia banku:

  • Globalny wzrost gospodarczy zwalnia, mimo odporności na wyższe taryfy USA i niepewność. W USA inwestycje biznesowe są silne, ale konsumenci są ostrożni, wzrost zatrudnienia zwolnił. Inflacja w USA wzrosła z powodu przerzucania kosztów taryf na ceny konsumenckie. W strefie euro wzrost gospodarczy wyhamował, a gospodarka Chin zaczyna słabnąć.

  • Ceny ropy na poziomie prognozowanym w lipcowym raporcie BoC

  • Warunki finansowe złagodziły się (wyższe ceny akcji, niższe rentowności obligacji). Kanadyjski dolar pozostaje stabilny względem USD.

  • PKB Kanady spadło ok. 1,5% w II kwartale, eksport spadł o 27%, inwestycje biznesowe również spadły. Konsumpcja i aktywność mieszkaniowa rosły w zdrowym tempie. Zatrudnienie spadło w ostatnich dwóch miesiącach, wzrost bezrobocia do 7,1% w sierpniu; spowolnienie wzrostu płac.

  • Inflacja CPI utrzymała się na 1,9% (2,4% bez uwzględnienia podatków), wskaźniki bazowej inflacji ok. 2,5-3%.

  • Usunięcie taryf od USA zmniejszy presję inflacyjną na importowane towary.

  • Bank kanadyjski obniżył stopę, by zrównoważyć ryzyka związane ze słabszą gospodarką i inflacją.

  • Bank uważnie monitoruje wpływ taryf na eksport, inwestycje, zatrudnienie, konsumpcję oraz inflację.

  • Najbliższa decyzja o stopach i raport BoC planowane na 29 października 2025.

Obniżka stóp procentowych jest związana ze spadkiem inflacji i uderzeniem ceł w gospodarkę. Macklem wskazuje, że cięcie było związane głównie z gospodarką, a ryzyko dla inflacji jest zdecydowanie mniejsze. Kolejne decyzje będą "uważne", patrząc na to, jak wolna handlowa dalej będzie uderzała w eksport, inwestycje oraz ceny. 

Tuż przed samą decyzją USDCAD zanurkował w dół, ale zaraz po decyzji obserwujemy odbicie w okolice dziennych szczytów.  Warto zauważyć, że dwie poprzednie sesje USDCAD wyraźnie tracił, głównie ze względu na słabość dolara. Dzisiaj obserwujemy odwrotną sytuację: dolar amerykański się umacnia, a kanadyjski traci. Niemniej dzisiaj po godzinie 20:00 te trendy mogą być jeszcze bardziej wzmocnione lub kompletnie odwrócone w zależności od wydźwięku decyzji Fed. 

 

 

