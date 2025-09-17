PILNE: Bank Kanady tnie stopy zgodnie z oczekiwaniami. USDCAD próbuje dalej odbijać

Stopy procentowe zostały obniżone o 25 punktów bazowych zgodnie z oczekiwaniami. To oznacza, że obecnie główna stopa procentowa wynosi 2,5%, zgodnie z oczekiwaniami, a poprzednio było to 2,75%.
Kluczowe doniesienia z oświadczenia banku:
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
-
Globalny wzrost gospodarczy zwalnia, mimo odporności na wyższe taryfy USA i niepewność. W USA inwestycje biznesowe są silne, ale konsumenci są ostrożni, wzrost zatrudnienia zwolnił. Inflacja w USA wzrosła z powodu przerzucania kosztów taryf na ceny konsumenckie. W strefie euro wzrost gospodarczy wyhamował, a gospodarka Chin zaczyna słabnąć.
-
Ceny ropy na poziomie prognozowanym w lipcowym raporcie BoC
-
Warunki finansowe złagodziły się (wyższe ceny akcji, niższe rentowności obligacji). Kanadyjski dolar pozostaje stabilny względem USD.
-
PKB Kanady spadło ok. 1,5% w II kwartale, eksport spadł o 27%, inwestycje biznesowe również spadły. Konsumpcja i aktywność mieszkaniowa rosły w zdrowym tempie. Zatrudnienie spadło w ostatnich dwóch miesiącach, wzrost bezrobocia do 7,1% w sierpniu; spowolnienie wzrostu płac.
-
Inflacja CPI utrzymała się na 1,9% (2,4% bez uwzględnienia podatków), wskaźniki bazowej inflacji ok. 2,5-3%.
-
Usunięcie taryf od USA zmniejszy presję inflacyjną na importowane towary.
-
Bank kanadyjski obniżył stopę, by zrównoważyć ryzyka związane ze słabszą gospodarką i inflacją.
-
Bank uważnie monitoruje wpływ taryf na eksport, inwestycje, zatrudnienie, konsumpcję oraz inflację.
-
Najbliższa decyzja o stopach i raport BoC planowane na 29 października 2025.
Obniżka stóp procentowych jest związana ze spadkiem inflacji i uderzeniem ceł w gospodarkę. Macklem wskazuje, że cięcie było związane głównie z gospodarką, a ryzyko dla inflacji jest zdecydowanie mniejsze. Kolejne decyzje będą "uważne", patrząc na to, jak wolna handlowa dalej będzie uderzała w eksport, inwestycje oraz ceny.
Tuż przed samą decyzją USDCAD zanurkował w dół, ale zaraz po decyzji obserwujemy odbicie w okolice dziennych szczytów. Warto zauważyć, że dwie poprzednie sesje USDCAD wyraźnie tracił, głównie ze względu na słabość dolara. Dzisiaj obserwujemy odwrotną sytuację: dolar amerykański się umacnia, a kanadyjski traci. Niemniej dzisiaj po godzinie 20:00 te trendy mogą być jeszcze bardziej wzmocnione lub kompletnie odwrócone w zależności od wydźwięku decyzji Fed.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.