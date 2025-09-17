US OPEN: Fed w centrum uwagi. Czy luzowanie polityki pobudzi rynek akcji?

Wall Street niemal jednogłośnie zakłada, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego podczas nadchodzącego posiedzenia. Inwestorzy liczą również na to, że przewodniczący FED, Jerome Powell, zasygnalizuje dalsze obniżki stóp, mające na celu wsparcie osłabionego rynku akcji oraz stabilizację wzrostu gospodarczego w obliczu rosnących ryzyk globalnych.

W ostatnich tygodniach amerykańskie indeksy giełdowe, w tym S&P 500, osiągnęły historyczne maksima, jednak napięcia związane z rosnącą inflacją i niepewnością geopolityczną wciąż wywierają presję na inwestorów. Analitycy przewidują, że indeks S&P 500 może wzrosnąć o około 0,7% w dniu ogłoszenia decyzji Fed, choć ostrzegają, że rynek jest wyjątkowo wrażliwy na wszelkie sygnały z Fed dotyczące przyszłej polityki monetarnej.

Warto podkreślić, że urzędnicy Fed podczas posiedzenia zaktualizują swoje prognozy dotyczące stóp procentowych oraz perspektyw wzrostu gospodarczego. Ton wypowiedzi Jerome’a Powella będzie kluczowy. Bardziej jastrzębie stanowisko, sugerujące utrzymanie lub nawet powrót podwyżek stóp, może wywołać gwałtowną korektę na rynkach akcji i obligacji. Z kolei wyraźny sygnał kontynuacji luzowania polityki pieniężnej będzie odebrany jako wsparcie dla rynku, ale może podsycić obawy o dalsze ryzyko inflacyjne.

Obecne prognozy rynkowe wskazują, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy stopy procentowe mogą zostać obniżone łącznie o około 150 punktów bazowych, głównie poprzez kilka etapowych cięć po 25 punktów bazowych. Jednak sytuacja pozostaje zmienna i zależy od napływających danych ekonomicznych, dlatego inwestorzy są przygotowani na niespodziewane zwroty.

Oczekiwania dotyczące łagodnej polityki monetarnej wspierają wzrosty w mniejszych firmach. Dzisiejsza realokacja kapitału jest niewielka, ale jeśli Fed spełni gołębie oczekiwania rynku, mogą nastąpić bardziej zdecydowane ruchy. Niższe stopy procentowe będą przede wszystkim korzystne dla mniejszych przedsiębiorstw, ze względu na ich większe uzależnienie od rynków długu oraz niższą płynność finansową.

US500 (interwał H1)

Kontrakty na indeks S&P 500 (US500) dziś utrzymują się w rejonie poziomu zamknięcia z wczorajszej sesji w Stanach Zjednoczonych. Rynek wykazuje się cierpliwością i spokojem, czekając na kluczowe informacje, które pojawią się w trakcie dzisiejszej sesji. Główne wydarzenie to zaplanowane na połowę dnia ogłoszenie decyzji Rezerwy Federalnej dotyczącej stóp procentowych w USA.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Workday (WDAY.US) rośnie o 9% po podniesieniu rekomendacji przez Guggenheim, który wskazuje na poprawę perspektyw w kluczowych obszarach działalności firmy. Dodatkowo, pozytywnie wpływa na notowania program skupu akcji własnych o wartości 4 mld dolarów oraz udział aktywistycznego inwestora Elliott Management, posiadającego akcje warte 2 mld dolarów. Analitycy doceniają postępy Workday w rozwoju platformy chmurowej, zwłaszcza w obszarze sztucznej inteligencji, i podnieśli prognozy przychodów na 2026 rok o 14%.

Akcje Rithm Capital (RITM.US) zyskują 3,5% po informacji o planowanym przejęciu Paramount Group (PGRE) za kwotę 1,6 miliarda dolarów. Transakcja obejmuje portfel nieruchomości biurowych zlokalizowanych w Nowym Jorku i San Francisco. Paramount, właściciel prestiżowych budynków w tych miastach, od pewnego czasu poszukiwał nabywcy, a w procesie sprzedaży uczestniczyły m.in. takie firmy jak Blackstone.

Manchester United (MANU.US) traci 6% po opublikowaniu wyników za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2025, które pokazują spadek przychodów o 8,9% do 143,1 mln funtów. Mimo to klub zanotował zysk netto na poziomie 1,4 mln funtów, poprawiając wynik w porównaniu do straty w poprzednim roku. Stabilność finansową podtrzymuje również wzrost EBITDA o 1,7%. Analitycy zwracają uwagę na spadek przychodów z transmisji telewizyjnych i dnia meczowego, wynikający m.in. z udziału drużyny w Lidze Europy zamiast Ligi Mistrzów. Klub potwierdził prognozy na cały rok fiskalny, przewidując przychody w przedziale 650-670 mln funtów oraz skorygowany zysk EBITDA między 145 a 160 mln funtów.

Netflix (NFLX.US) rośnie dziś o 1,5% , mimo spadku udziału w rynku streamingowym w sierpniu. Inwestorzy liczą na odbicie, spodziewając się, że nadchodzące premiery i nowe treści zachęcą klientów do powrotu na platformę. Wzrost zaangażowania użytkowników i przyciągnięcie nowych subskrybentów mogą poprawić wyniki finansowe firmy w najbliższych miesiącach.

New Fortress Energy (NFE.US) +42% wzrosła po zabezpieczeniu 7-letniej umowy na dostawy LNG o wartości 4 mld USD z Portoryko, która zawiera opcję przedłużenia o kolejne trzy lata oraz zabezpieczenia gwarantujące dostęp do terminala, jeśli dostawy zawiodą.

Oruka Therapeutics (ORKA.US) +10,85% zyskała po tym, jak dane z fazy 1 wykazały, że jej lek na łuszczycę ORKA-001 przewyższa lek Skyrizi firmy AbbVie, z okresem półtrwania około 100 dni, co umożliwia roczne dawkowanie. Firma ogłosiła również prywatną emisję akcji o wartości 180 mln USD.

Lyft (LYFT.US) +14,50% skoczył po nawiązaniu współpracy z Waymo w celu uruchomienia autonomicznych przejazdów na żądanie w Nashville do 2026 roku, w tym dedykowanego obiektu dla pojazdów autonomicznych oraz integracji z platformą Lyft.

LightPath Technologies (LPTH.US) +4,40% wzrosła dzięki zamówieniom uzupełniającym na systemy kamer podczerwieni o wartości 22,1 mln USD, co łącznie daje zobowiązania na lata 2026–2027 na poziomie 40,3 mln USD.

Baidu (BIDU.US) +7,60% podniosło się po zaprezentowaniu ulepszonego modelu AI Ernie X1.1, podkreślając postępy w dokładności faktograficznej, realizacji poleceń oraz zdolnościach agentycznych.

Forward Industries (FORD.US) -11,0% spadło po zgłoszeniu oferty sprzedaży akcji na rynku (at-the-market) o wartości do 4 mld USD, z przeznaczeniem środków na ogólne potrzeby korporacyjne, w tym strategię tokenów Solana.



