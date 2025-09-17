Puma mocno zyskuje wobec możliwego przejęcia

Spekulacje o przejęciu Puma SE (PUM.DE) odbiły się natychmiast na kursie akcji. W środę 17 września akcje wzrosły o ok 15 % w ciągu dnia po pojawieniu się informacji o możliwym przejęciu. Informacje te podaje niemiecki Manager Magazin. Wskazuje się na to, że dwóch inwestorów jest zainteresowanych przejęciem 29% akcji spółki, które obecnie znajdują się w posiadaniu rodziny Pinault. Reuters podaje również te informacje i wskazuje, że kupnem zainteresowany jest CEO Authentic Brands, Jamie Salter oraz szef funduszu CVC Alex Dibelius. Warto zwrócić uwagę na to, że od początku tego roku akcje potaniały o ok. 50%, co może powodować, że spółka stanowi atrakcyjny cel do przejęcia.
