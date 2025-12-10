PILNE: Bank Kanady utrzymuje stopy procentowe bez zmian. USDCAD lekko w górę

Odporność gospodarki: Bank stwierdził, że gospodarka Kanady jest "bardziej odporna" niż sądzono, o czym świadczy m.in. silny wzrost PKB w Q3 i aktywny rynek pracy.

Bank Kanady, pod przewodnictwem przewodniczącego Macklema, utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie 2,25%, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Decyzja ta opiera się na przekonaniu, że obecny poziom stóp procentowych jest właściwy, aby utrzymać inflację w celu oraz niwelować skutki wojny handlowej.

BoC uznał, że gospodarka Kanady okazała się bardziej odporna niż wcześniej zakładano, o czym świadczą m.in. silny wzrost realnego PKB w trzecim kwartale (2,6% w ujęciu zannualizowanym) oraz dynamiczny rynek pracy. Gubernator Macklem zasugerował, że rewidowane wstecz dane o PKB z lat 2022-2024 mogły sprawić, że bank widzi gospodarkę jako zdrowszą, niż myślał przed konfliktem handlowym.

Mimo dostrzeżenia odporności gospodarki, BoC wciąż uważa, że utrzymująca się luka produktowa (economic slack) będzie sprzyjać utrzymaniu inflacji w pobliżu celu banku wynoszącego 2%. Bank potwierdził, że obecna stopa polityki monetarnej jest "mniej więcej na właściwym poziomie" w świetle październikowych prognoz i jest gotów zareagować, jeśli perspektywy ulegną zmianie. Wprowadzenie w życie pierwszego budżetu federalnego premiera Marka Carneya oraz niepewność związana z przeglądem umowy handlowej Ameryki Północnej pozostają czynnikami komplikującymi obraz gospodarczy.

USDCAD nieco przedłuża dzisiejsze wzrosty na parze, które najprawdopodobniej w dużej mierze związane są z przedłużającymi się spadkami na rynku ropy naftowej. Widzimy, że w ostatnich miesiącach pojawiła się dosyć spora korelacja między ropą oraz USDCADem, ale w ostatnich dniach pojawiła się spora dywergencja, która sugeruje wyższe poziomy dla pary. Niemniej warto podkreślić, że dalsze losy pary w dużej mierze będą zależne od sytuacji w USA i decyzji Fed.