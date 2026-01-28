PILNE: Bessent zaprzecza interwencjom na jenie. USDJPY mocno w górę

Bessent kategorycznie stwierdził, że USA „absolutnie nie” interweniują na parze USDJPY. To bezpośrednia odpowiedź na plotki o rzekomym „sprawdzeniu kursu” (rate check), do którego miało dojść w ubiegły piątek podczas sesji nowojorskiej. Choć analitycy tacy jak Cameron Crise z Bloomberga zauważają, że nikt poważny i tak nie wierzył w interwencję, sam fakt oficjalnego zdementowania tych pogłosek zmusił graczy krótko pozycjonowanych do ucieczki z rynku.

Sekretarz Skarbu powrócił do klasycznej retoryki silnego dolara, która towarzyszy amerykańskiej administracji od dekad. Jest to istotna kontra do słów prezydenta z ubiegłego wtorku, które rynek zinterpretował jako przyzwolenie na osłabienie waluty. Bessent de facto „posprzątał” komunikacyjnie po prezydencie, przypominając, że stabilny i silny dolar leży w interesie USA. Chęć utrzymania słabego dolara, która była zakomunikowana przez Trumpa groziła słabości sytuacji na rynku długu

Dynamika USDJPY:

Reakcja kursu była gwałtowna, ponieważ para USDJPY zaliczyła wcześniej potężny kilkuprocentowy spadek. Tak głębokie i szybkie umocnienie jena sprawiło, że rynek stał się podatny na tzw.

short-covering