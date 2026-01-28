PILNE: Bessent zaprzecza interwencjom na jenie. USDJPY mocno w górę

Rynek walutowy otrzymał jasny sygnał od Sekretarza Skarbu USA, Scotta Bessenta, który postanowił uciąć narastające od kilku dni spekulacje. Jego wypowiedzi zadziałały jak „krótkie spięcie” na mocno wyprzedanym dolarze, wywołując gwałtowne odbicie pary USDJPY.
Kluczowe punkty komentarza:
- Zaprzeczenie interwencji: Bessent kategorycznie stwierdził, że USA „absolutnie nie” interweniują na parze USDJPY. To bezpośrednia odpowiedź na plotki o rzekomym „sprawdzeniu kursu” (rate check), do którego miało dojść w ubiegły piątek podczas sesji nowojorskiej. Choć analitycy tacy jak Cameron Crise z Bloomberga zauważają, że nikt poważny i tak nie wierzył w interwencję, sam fakt oficjalnego zdementowania tych pogłosek zmusił graczy krótko pozycjonowanych do ucieczki z rynku.
- Powrót „Strong Dollar Policy”: Sekretarz Skarbu powrócił do klasycznej retoryki silnego dolara, która towarzyszy amerykańskiej administracji od dekad. Jest to istotna kontra do słów prezydenta z ubiegłego wtorku, które rynek zinterpretował jako przyzwolenie na osłabienie waluty. Bessent de facto „posprzątał” komunikacyjnie po prezydencie, przypominając, że stabilny i silny dolar leży w interesie USA. Chęć utrzymania słabego dolara, która była zakomunikowana przez Trumpa groziła słabości sytuacji na rynku długu
- Dynamika USDJPY: Reakcja kursu była gwałtowna, ponieważ para USDJPY zaliczyła wcześniej potężny kilkuprocentowy spadek. Tak głębokie i szybkie umocnienie jena sprawiło, że rynek stał się podatny na tzw. short-covering przy najmniejszym pretekście fundamentalnym. Nie jest jednak wykluczone, że jest to krótkoterminowe odbicie. Niemniej potencjalnie mogłoby być ono przedłużone przy jastrzębim komunikacie ze strony Fed dzisiaj wieczorem.
Wypowiedź Bessenta nie zmienia fundamentalnego obrazu gospodarki, ale pokazuje, że Departament Skarbu będzie pełnił rolę „bezpiecznika” chroniącego dolara przed nadmierną, spekulacyjną wyprzedażą wywołaną politycznymi komentarzami. Dla pary USDJPY kluczowe pozostaje teraz, czy odbicie utrzyma się powyżej ostatnich minimów, czy była to jedynie techniczna korekta w nowym trendzie spadkowym.
