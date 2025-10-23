PILNE: Bezrobocie w Polsce zgodnie z oczekiwaniami!

Najważniejsze wnioski Odczyt bezrobocia wzrósł zgodnie z oczekiwaniami rynku

10:00 - Dane GUS o bezrobociu w Polsce we wrześniu: Opublikowane: 5.6%, Oczekiwane 5,6%, Poprzednie 5,5% Bezrobocie we wrześniu wzrosło o 0,1% co było zgodne z oczekiwaniami rynku (konsensus Bloomberg Finance) Jest to piąty pod rzad wzrost odczytu bezrobocia w Polsce, co wskazuje na stopniową, ale dość poważną presję na rynek pracy. Wyraźny trend tego typu będzie niewątpliwie wywierał presję deflacyjną na gospodarkę, ale obniżona pewność konsumentów może uderzyć w biznesy. Reakcja rynku na odczyt pozostaje ograniczona.

