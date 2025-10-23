Poranna odprawa (23.10.2025)

- Najważniejsze informacje tego poranka
Kontrakty futures na S&P 500 futures zyskują dzisiaj o poranku, podczas gdy Nikkei 225 spadł o 1,3%, co odzwierciedla negatywny sentyment w Azji po nocnych spadkach na Wall Street. Wzrosty notuje Nifty w Indiach (+0,7%) po doniesieniach o możliwym obniżeniu taryf USA na towary indyjskie. Kontrakty na DAX i Euro Stoxx 50 notowane są lekko niżej.
USD wyraźnie dominuje w porannej sesji, umacniając się względem głównych par po kilkudniowej korekcie; JPY pozostaje najsłabszy w G10, USDJPY 152,41 (+0,28%).
WTI rośnie do 60,80 USD za baryłkę (+2,46%), kontynuując wzrosty po ogłoszeniu nowych sankcji USA na rosyjskie koncerny Rosneft i Lukoil oraz naciskach na ograniczenie importu rosyjskiej ropy przez Indie i UE. USA nałożyły nowe sankcje na rosyjską ropę (Rosneft, Lukoil, podmioty zależne); Trump sugeruje, że restrykcje mają wymusić racjonalność Putina w negocjacjach pokojowych z Ukrainą.
Złoto spada do poziomu 4091 USD/oz, utrzymując się względnie blisko poziomów zamknięcia wczorajszej sesji rynek oczekuje na piątkowe dane CPI z USA.
Trump podtrzymuje plany spotkania z prezydentem Chin Xi i liczy na porozumienie dotyczące handlu, surowców oraz soi; stosunki z Putinem pozostają napięte po rozczarowujących próbach negocjacji w Budapeszcie i Alasce.
Tesla odnotowała rekordowe kwartalne przychody (28,1 mld USD, +12% r/r) oraz rekordowy FCF (3,99 mld USD), przy rekordowym wolumenie dostaw aut (497 099 szt., +7% r/r) i silnych wdrożeniach magazynowania energii (12,5 GWh, +81% r/r); marże operacyjne okazały się niższe z powodu wyższych kosztów i taryf.
SAP rozczarował pod względem przychodów (9,08 mld EUR vs oczekiwane 10,61 mld EUR) i minimalnie poniżej prognoz EPS (1,72 EUR vs 1,73 EUR), ale mocny wzrost usług chmurowych (+27% r/r) podtrzymuje długoterminowy potencjał; spółka kontynuuje integrację AI.
Na co zwracać uwagę dziś?
Na dzisiaj zaplanowano decyzję CBRT w sprawie stóp procentowych, dane o zapasach gazu ziemnego z USA oraz raport o sprzedaży detalicznej w Kanadzie.
Rynek śledzi szczegóły kolejnych sankcji na Rosję, reakcję Indii na naciski USA ws. importu ropy oraz postępy w rozmowach handlowych Trump-Xi.
W centrum uwagi można spodziewać się kontynuacji rozgrywek wokół akcji Tesli i SAP po publikacjach wyników oraz reakcji spółek surowcowych i energetycznych na nowe sankcje USA.
