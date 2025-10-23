czytaj więcej
08:37 · 23 października 2025

Kalendarz ekonomiczny: Dane o zapasach gazu w USA, sprzedaż detaliczna w Kanadzie

  • Kontrakty futures wskazują na nieco lepsze otwarcie dzisiejszej sesji kasowej w Europie
  • Sam kalendarz jednak nie będzie zawierać zbyt dużej ilości raportów o potencjalnie dużym znaczeniu rynkowym

Rynki cały czas bacznie przyglądają się aktualizacjom w sprawie geopolityki, negocjacji między USA a Chinami oraz kwestiami sankcyjnymi nakładanymi na rosyjskich gigantów paliwowych przed potencjalnymi rozmowami pokojowymi Ukrainy oraz Rosji. Ropa zyskuje dzisiaj na wartości podczas gdy złoto również odnotowuje blisko 0,7% odbicie w górę. 

Jeśli chodzi o samą dzisiejszą sesję to nie będzie zawierać ona zbyt dużej ilości publikacji o kluczowym znaczeniu rynkowym, co cały czas ma związek m.in. ze wstrzymaniem działań rządu w USA.

Na co zwrócić uwagę dzisiaj? 

10:00 - Polska, stopa bezrobocia za wrzesień. Prognoza: 5,6% r/r. Poprzednio: 5,5% r/r.

13:00 - Turcja, decyzja w sprawie stóp procentowych. Prognoza: 39,5%. Poprzednio: 40,5%.

14:30 - Kanada, sprzedaż detaliczna za październik. Prognoza: 1% m/m. Poprzednio: -0,8% m/m.

16:00 - USA, sprzedaż domów w toku za październik. Prognoza: 4,06 mln. Poprzednio: 4,0 mln.

16:30 - USA, dane EIA o zapasach gazu ziemnego. Prognoza: 78 bn. Poprzednio: 80 bn.


 
24 października 2025, 17:04

