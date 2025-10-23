Kalendarz ekonomiczny: Dane o zapasach gazu w USA, sprzedaż detaliczna w Kanadzie

Sam kalendarz jednak nie będzie zawierać zbyt dużej ilości raportów o potencjalnie dużym znaczeniu rynkowym

Najważniejsze wnioski Kontrakty futures wskazują na nieco lepsze otwarcie dzisiejszej sesji kasowej w Europie

Rynki cały czas bacznie przyglądają się aktualizacjom w sprawie geopolityki, negocjacji między USA a Chinami oraz kwestiami sankcyjnymi nakładanymi na rosyjskich gigantów paliwowych przed potencjalnymi rozmowami pokojowymi Ukrainy oraz Rosji. Ropa zyskuje dzisiaj na wartości podczas gdy złoto również odnotowuje blisko 0,7% odbicie w górę. Jeśli chodzi o samą dzisiejszą sesję to nie będzie zawierać ona zbyt dużej ilości publikacji o kluczowym znaczeniu rynkowym, co cały czas ma związek m.in. ze wstrzymaniem działań rządu w USA. Na co zwrócić uwagę dzisiaj? 10:00 - Polska, stopa bezrobocia za wrzesień. Prognoza: 5,6% r/r. Poprzednio: 5,5% r/r. 13:00 - Turcja, decyzja w sprawie stóp procentowych. Prognoza: 39,5%. Poprzednio: 40,5%. 14:30 - Kanada, sprzedaż detaliczna za październik. Prognoza: 1% m/m. Poprzednio: -0,8% m/m. 16:00 - USA, sprzedaż domów w toku za październik. Prognoza: 4,06 mln. Poprzednio: 4,0 mln. 16:30 - USA, dane EIA o zapasach gazu ziemnego. Prognoza: 78 bn. Poprzednio: 80 bn.



Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.