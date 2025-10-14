US OPEN: Wall street kontynuuje spadki📉

Dzisiejsza sesja na Wall Street rozpoczyna się wyraźnie pod dyktando sprzedających. Kontrakty terminowe na indeks Nasdaq 100 jeszcze przed otwarciem traciły blisko 1%, co zwiastowało nerwowy początek dnia. Po wczorajszych wzrostach rynek amerykański może wchodzić w fazę korekty. Najwięcej tracą kontrakty na US100. Dow oraz S&P500 w dół ok. 1%, najlepiej radzi sobie Russel 2000 który osuwa się w dół o ok. 0,6%.

Na starcie handlu główne indeksy otwierają się wyraźnymi spadkami, odzwierciedlając rosnące napięcia na wielu frontach. Inwestorzy reagują na eskalację wojny handlowej z Chinami. Dodatkowo pogarszająca się sytuacja w systemie finansowym, z rosnącą zmiennością na rynku długu i obawami o płynność, potęguje presję sprzedażową. Na to wszystko nakłada się trwające zamknięcie rządu federalnego, które już od kilku dni destabilizuje sytuację i testuje odporność rynku na ryzyko.

Źródło: Bloomberg Finance

Spadki najbardziej dotykają branży IT oraz pokrewnych. Za nimi najwięcej spada sektor finansowy. Nieco lepiej, ale wciąż na minusie służba zdrowia oraz szeroko pojęty przemysł. Niewielkim wzrostem mogą pochwalić się detaliści.



Dane Makroekonomiczne:

W wyniku paraliżu administracyjnego, dane makroekonomiczne wciąż nie są publikowane, co ogranicza zdolność inwestorów do oceny kondycji gospodarki.

Uwagę rynku przyciągają więc wystąpienia członków FOMC.

Michelle Bowman zakończyła już swoją przemowę, nie wnosząc nic nowego ponad to, co rynek miał już w cenach.

W dalszej części dnia inwestorzy czekają na wystąpienie Jerome’a Powella, które może nadać ton całemu tygodniowi.

Po nim głos zabiorą także Andrew Bailey, Susan Walley oraz Austan Collins. Każde z tych wystąpień może mieć wpływ na krótkoterminowe nastroje i oczekiwania co do polityki Fed.



US500 (D1)

Źródło: Xstation5

Cena na indeksie bez korekt przełamała oba ograniczenia kanałów wzrostowych, średnią EMA25 oraz poziom FIBO 23.6. Spadki udało się zatrzymać dopiero w okolicach EMA100 i poziomu FIBO 50. Obecnie kurs znajduje się pomiędzy poziomami FIBO 38.2 a 50. Utrzymanie oporu jest niezbędne, by uniknąć pogłębienia korekty w stronę poziomu 6500. Natomiast jeśli kupujący chcą odzyskać inicjatywę konieczne jest pokonanie poziomu FIBO 38.2.



Wiadomości ze spółek: