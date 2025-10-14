US OPEN: Wall street kontynuuje spadki📉

- Wall Street rozpoczyna sesję spadkami, a główne indeksy otwierają się na czerwono.
- Dziś odbywają się wystąpienia członków FOMC, a rynek z niecierpliwością oczekuje przemowy Jerome’a Powella, po której głos zabiorą Bailey, Walley i Collins. Bowman nie dostarczyła żadnych nowych sygnałów.
- Słaby sentyment na rynku kryptowalut ciągnie w dół powiązane akcje.
- Metale ziem rzadkich nadal drożeją, ponieważ inwestorzy postrzegają je jako aktywa zabezpieczające w obliczu trwających napięć handlowych.
- Rząd USA pozostaje zamknięty, a paraliż administracyjny trwa.
- Banki i sieci detaliczne raportują mieszane wyniki, co przyczynia się do zróżnicowanych nastrojów na rynku.
Dzisiejsza sesja na Wall Street rozpoczyna się wyraźnie pod dyktando sprzedających. Kontrakty terminowe na indeks Nasdaq 100 jeszcze przed otwarciem traciły blisko 1%, co zwiastowało nerwowy początek dnia. Po wczorajszych wzrostach rynek amerykański może wchodzić w fazę korekty. Najwięcej tracą kontrakty na US100. Dow oraz S&P500 w dół ok. 1%, najlepiej radzi sobie Russel 2000 który osuwa się w dół o ok. 0,6%.
Na starcie handlu główne indeksy otwierają się wyraźnymi spadkami, odzwierciedlając rosnące napięcia na wielu frontach. Inwestorzy reagują na eskalację wojny handlowej z Chinami. Dodatkowo pogarszająca się sytuacja w systemie finansowym, z rosnącą zmiennością na rynku długu i obawami o płynność, potęguje presję sprzedażową. Na to wszystko nakłada się trwające zamknięcie rządu federalnego, które już od kilku dni destabilizuje sytuację i testuje odporność rynku na ryzyko.
Źródło: Bloomberg Finance
Spadki najbardziej dotykają branży IT oraz pokrewnych. Za nimi najwięcej spada sektor finansowy. Nieco lepiej, ale wciąż na minusie służba zdrowia oraz szeroko pojęty przemysł. Niewielkim wzrostem mogą pochwalić się detaliści.
Dane Makroekonomiczne:
W wyniku paraliżu administracyjnego, dane makroekonomiczne wciąż nie są publikowane, co ogranicza zdolność inwestorów do oceny kondycji gospodarki.
Uwagę rynku przyciągają więc wystąpienia członków FOMC.
Michelle Bowman zakończyła już swoją przemowę, nie wnosząc nic nowego ponad to, co rynek miał już w cenach.
W dalszej części dnia inwestorzy czekają na wystąpienie Jerome’a Powella, które może nadać ton całemu tygodniowi.
Po nim głos zabiorą także Andrew Bailey, Susan Walley oraz Austan Collins. Każde z tych wystąpień może mieć wpływ na krótkoterminowe nastroje i oczekiwania co do polityki Fed.
US500 (D1)
Źródło: Xstation5
Cena na indeksie bez korekt przełamała oba ograniczenia kanałów wzrostowych, średnią EMA25 oraz poziom FIBO 23.6. Spadki udało się zatrzymać dopiero w okolicach EMA100 i poziomu FIBO 50. Obecnie kurs znajduje się pomiędzy poziomami FIBO 38.2 a 50. Utrzymanie oporu jest niezbędne, by uniknąć pogłębienia korekty w stronę poziomu 6500. Natomiast jeśli kupujący chcą odzyskać inicjatywę konieczne jest pokonanie poziomu FIBO 38.2.
Wiadomości ze spółek:
- W trudnej sytuacji znajdują się spółki powiązane z kryptowalutami. Odwrót od szczytów i pogorszenie sentymentu odbija się na większości spółek powiązanych z obrotem krypto. Coinbase (COIN.US) traci na otwarciu 4%.
- Spółki powiązanie z wydobyciem i przetworem metali ziem rzadkich kontynuuje wzrosty z ostatnich dni na fali chińskich restrykcji oraz eskalacji napięć handlowych. MP Materials (MP.US) rośnie przed otwarciem ponad 3%.
- Polaris (PII.US) , producent lekkich pojazdów rośnie o ponad 10% na otwarciu po ogłoszeniu “spin-offu” swojego Indyjskiego oddziału.
- Navitas Semiconductors (NVTS.US) — rośnie o 24% po ujawnieniu ich nowego chipu dla Nvidia.
- Wells Fargo (WFC.US) — rośnie o ponad 2% na otwarciu po opublikowaniu dobrego raportu za trzeci kwartał. Bank podniósł kluczowe wskaźniki oraz zapowiedział ekspansje działalności po niedawnym poluzowaniu regulacji.
- Domino's Pizza (DPZ.US) — Spółka rośnie na otwarciu o ponad 2% po opublikowaniu wyników, w których sieć restauracji pochwalić mogła się wzrostem sprzedaży powyżej konsensusu analityków.
