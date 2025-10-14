Komentarz giełdowy: Banki zaskakują lepszymi wynikami za Q3

Wall Street rozpoczyna wtorkową sesję w atmosferze spadków, chociaż o znacznie niżej skali, niż sugerowały to rynki futures jeszcze rano. Choć sentyment rynkowy pozostaje mieszany w obliczu niepewności geopolitycznych i gospodarczych, światełko w tunelu wykazały banki, które rozpoczęły sezon wyników za Q3 na Wall Street.

Inwestorzy z uwagą śledzą początek sezonu wyników za trzeci kwartał, poszukując sygnałów o kondycji amerykańskiej gospodarki, zwłaszcza po ostatnich zawirowaniach związanych z napięciami handlowymi między USA a Chinami. Indeksy takie jak S&P 500 i Nasdaq wykazują wahania na godzinę po rozpoczęciu sesji (Nasdaq traci 0,8%, podczas gdy S&P500 traci 0,5%, chociaż rano dynamiki te były nawet 2,5x wyższe), co odzwierciedla zarówno odporność rynków, jak i obawy o przyszłe stopy procentowe, o których może wspomnieć Fed w najbliższych wypowiedziach, np. podczas wystąpienia Jerome’a Powella dzisiaj.

Sezon wyników za Q3 2025 na Wall Street oficjalnie ruszył z impetem dzięki raportom gigantów bankowych, takich jak JPMorgan Chase, Citigroup i Goldman Sachs, które zdominowały uwagę rynku. JPMorgan Chase przewyższył prognozy analityków, osiągając przychody na poziomie 47,12 mld USD (oczekiwano 45,27 mld USD) i zysk na akcję 5,07 USD (prognoza 4,74 USD), napędzany silnym handlem i bankowością inwestycyjną, choć ostrożne komentarze CEO Jamie’go Dimona o geopolityce i inflacji złagodziły entuzjazm, prowadząc do spadku akcji o 1,5%. Citigroup również błysnął, z przychodami 22,09 mld USD (oczekiwano 21,11 mld USD), wspierany solidnym dochodem odsetkowym i inwestycjami w technologię blockchain, co umocniło jego pozycję w transformacji cyfrowej. Goldman Sachs z kolei zanotował skok zysku o ponad 37% r/r, z EPS 12,25 USD (prognoza 11,04 USD) i przychodami przewyższającymi oczekiwania, dzięki ożywieniu w M&A i IPO, choć akcje spadły o 2,76% w reakcji „sell-the-news”. Te wyniki pokazują siłę sektora finansowego, ale ostrożne prognozy i wyższe rezerwy na straty kredytowe sugerują przygotowanie na potencjalne spowolnienie.

Na polskim rynku sytuacja pozostaje trudna, z warszawskim WIG20 tracącym ponad 1%, co wynika głównie ze słabości spółek wydobywczych, takich jak JSW borykająca się z 2-mld stratą netto. Premier Donald Tusk zapowiedział wsparcie dla JSW, ale z zastrzeżeniem odpowiedzialnej polityki płacowej, co może wpłynąć na restrukturyzację i negocjacje z wierzycielami. Mimo porannego załamania jednak i tutaj obserwujemy częściowe odrabianie strat, gdzie indeks 20 największych spółek w Polsce wraca powyżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej wskazującej na dotychczasowy i nadal utrzymywany, średnioterminowy trend wzrostowy.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB