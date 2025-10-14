Komentarz giełdowy: Banki zaskakują lepszymi wynikami za Q3

- Amerykańskie banki otwierają sezon wyników na Wall Street
- Amerykańskie banki otwierają sezon wyników na Wall Street
Wall Street rozpoczyna wtorkową sesję w atmosferze spadków, chociaż o znacznie niżej skali, niż sugerowały to rynki futures jeszcze rano. Choć sentyment rynkowy pozostaje mieszany w obliczu niepewności geopolitycznych i gospodarczych, światełko w tunelu wykazały banki, które rozpoczęły sezon wyników za Q3 na Wall Street.
Inwestorzy z uwagą śledzą początek sezonu wyników za trzeci kwartał, poszukując sygnałów o kondycji amerykańskiej gospodarki, zwłaszcza po ostatnich zawirowaniach związanych z napięciami handlowymi między USA a Chinami. Indeksy takie jak S&P 500 i Nasdaq wykazują wahania na godzinę po rozpoczęciu sesji (Nasdaq traci 0,8%, podczas gdy S&P500 traci 0,5%, chociaż rano dynamiki te były nawet 2,5x wyższe), co odzwierciedla zarówno odporność rynków, jak i obawy o przyszłe stopy procentowe, o których może wspomnieć Fed w najbliższych wypowiedziach, np. podczas wystąpienia Jerome’a Powella dzisiaj.
Sezon wyników za Q3 2025 na Wall Street oficjalnie ruszył z impetem dzięki raportom gigantów bankowych, takich jak JPMorgan Chase, Citigroup i Goldman Sachs, które zdominowały uwagę rynku. JPMorgan Chase przewyższył prognozy analityków, osiągając przychody na poziomie 47,12 mld USD (oczekiwano 45,27 mld USD) i zysk na akcję 5,07 USD (prognoza 4,74 USD), napędzany silnym handlem i bankowością inwestycyjną, choć ostrożne komentarze CEO Jamie’go Dimona o geopolityce i inflacji złagodziły entuzjazm, prowadząc do spadku akcji o 1,5%. Citigroup również błysnął, z przychodami 22,09 mld USD (oczekiwano 21,11 mld USD), wspierany solidnym dochodem odsetkowym i inwestycjami w technologię blockchain, co umocniło jego pozycję w transformacji cyfrowej. Goldman Sachs z kolei zanotował skok zysku o ponad 37% r/r, z EPS 12,25 USD (prognoza 11,04 USD) i przychodami przewyższającymi oczekiwania, dzięki ożywieniu w M&A i IPO, choć akcje spadły o 2,76% w reakcji „sell-the-news”. Te wyniki pokazują siłę sektora finansowego, ale ostrożne prognozy i wyższe rezerwy na straty kredytowe sugerują przygotowanie na potencjalne spowolnienie.
Na polskim rynku sytuacja pozostaje trudna, z warszawskim WIG20 tracącym ponad 1%, co wynika głównie ze słabości spółek wydobywczych, takich jak JSW borykająca się z 2-mld stratą netto. Premier Donald Tusk zapowiedział wsparcie dla JSW, ale z zastrzeżeniem odpowiedzialnej polityki płacowej, co może wpłynąć na restrukturyzację i negocjacje z wierzycielami. Mimo porannego załamania jednak i tutaj obserwujemy częściowe odrabianie strat, gdzie indeks 20 największych spółek w Polsce wraca powyżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej wskazującej na dotychczasowy i nadal utrzymywany, średnioterminowy trend wzrostowy.
Mateusz Czyżkowski
Analityk Rynków Finansowych XTB
Podsumowanie dnia: Komentarze Trumpa sprzyjają Wall Street 📈Mocne spadki metali szlachetnych
VIX traci 10% wobec próby odreagowania indeksów na Wall Street🗽
3 rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu (17.10.2025)
Musalem z Fed komentuje wpływ ceł na gospodarkę USA🗽
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.