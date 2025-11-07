PULS GPW: Projekt Prezydenta RP powoduje tąpnięcie na spółkach energetycznych (7.11.2025)

GPW odnotowuje w piątek największą korektę od tygodnia, wpisując się w szeroki pesymizm, który dominuje na światowych rynkach finansowych. O ile spadki w Azji i na kontraktach na indeksy w USA wynikają głównie z realizacji zysków na spółkach technologicznych oraz niepokoju wywołanego brakiem kluczowego raportu z rynku pracy w USA, to sesja w Warszawie jest dodatkowo podszyta rozczarowaniem kluczowych polskich detalistów oraz oczekiwaniem na decyzję ratingową od S&P Global.

Wyprzedaż na GPW ma charakter ogólny. Indeks szerokiego rynku WIG traci ok. 1,2%, obciążony przede wszystkim słabą kondycją blue chipów (WIG20: ok. 1,4%). Nieco łagodniej prezentują się spadki na małych i średnich spółkach (mWIG40: ok. -0,9%; sWIG80: ok. -0,5%).

Spółki indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance LP

Wśród sektorów największe straty odnotowują podstawowe dobra konsumenckie, gdzie za pesymizm odpowiadają przede wszystkim wyprzedawane po wynikach akcje Dino Polska (DNP.PL) czy CCC (CCC.PL). W gronie największych przegranych znajdują się również spółki z sektora energetycznego (WIG Energia: ok. -4%), które osuwają się w reakcji na ogłoszoną przez Kancelarię Prezydenta RP propozycję projektu “Tani prąd -33%”.

Projekt zakłada kompleksową reformę systemu opłat energetycznych, której głównym celem jest trwałe obniżenie rachunków za prąd o jedną trzecią. Kluczowe elementy ustawy to likwidacja czterech opłat sektorowych (mocowej, OZE, kogeneracyjnej i przejściowej), powrót do 5% stawki VAT na energię elektryczną oraz ograniczenie kosztów certyfikatów i opłat dystrybucyjnych. Inwestorzy obawiają się negatywnego wpływu projektu na rentowność sektora.

Zmienność w sektorach indeksu WIG. Źródło: Bloomberg Finance LP

W20 (D1)

Kontrakt na WIG20 wymazuje dzisiaj wszystkie wzrosty ze wczorajszej sesji, zawracając w okolice 2980-2990. Kurs dotarł już do dolnej granicy lokalnej geometrii, dlatego też następny w kolejce test 30-dniowej EMA zadecyduje o potencjalnej korekcie po ostatnich 2 miesiącach umiarkowanych wzrostów. Utrzymanie trendu wzrostowego z kolei byłoby uwarunkowane obroną psychologicznego poziomu 3000.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek: