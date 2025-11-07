PULS GPW: Projekt Prezydenta RP powoduje tąpnięcie na spółkach energetycznych (7.11.2025)

- GPW całkowicie wymazuje zyski ze wczorajszej sesji.
GPW odnotowuje w piątek największą korektę od tygodnia, wpisując się w szeroki pesymizm, który dominuje na światowych rynkach finansowych. O ile spadki w Azji i na kontraktach na indeksy w USA wynikają głównie z realizacji zysków na spółkach technologicznych oraz niepokoju wywołanego brakiem kluczowego raportu z rynku pracy w USA, to sesja w Warszawie jest dodatkowo podszyta rozczarowaniem kluczowych polskich detalistów oraz oczekiwaniem na decyzję ratingową od S&P Global.
Wyprzedaż na GPW ma charakter ogólny. Indeks szerokiego rynku WIG traci ok. 1,2%, obciążony przede wszystkim słabą kondycją blue chipów (WIG20: ok. 1,4%). Nieco łagodniej prezentują się spadki na małych i średnich spółkach (mWIG40: ok. -0,9%; sWIG80: ok. -0,5%).
Spółki indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance LP
Wśród sektorów największe straty odnotowują podstawowe dobra konsumenckie, gdzie za pesymizm odpowiadają przede wszystkim wyprzedawane po wynikach akcje Dino Polska (DNP.PL) czy CCC (CCC.PL). W gronie największych przegranych znajdują się również spółki z sektora energetycznego (WIG Energia: ok. -4%), które osuwają się w reakcji na ogłoszoną przez Kancelarię Prezydenta RP propozycję projektu “Tani prąd -33%”.
Projekt zakłada kompleksową reformę systemu opłat energetycznych, której głównym celem jest trwałe obniżenie rachunków za prąd o jedną trzecią. Kluczowe elementy ustawy to likwidacja czterech opłat sektorowych (mocowej, OZE, kogeneracyjnej i przejściowej), powrót do 5% stawki VAT na energię elektryczną oraz ograniczenie kosztów certyfikatów i opłat dystrybucyjnych. Inwestorzy obawiają się negatywnego wpływu projektu na rentowność sektora.
Zmienność w sektorach indeksu WIG. Źródło: Bloomberg Finance LP
W20 (D1)
Kontrakt na WIG20 wymazuje dzisiaj wszystkie wzrosty ze wczorajszej sesji, zawracając w okolice 2980-2990. Kurs dotarł już do dolnej granicy lokalnej geometrii, dlatego też następny w kolejce test 30-dniowej EMA zadecyduje o potencjalnej korekcie po ostatnich 2 miesiącach umiarkowanych wzrostów. Utrzymanie trendu wzrostowego z kolei byłoby uwarunkowane obroną psychologicznego poziomu 3000.
Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
-
CCC (CCC.PL) rozczarowało wynikami za III kw. 2025. EBITDA spadła do 404 mln zł wobec oczekiwanych 470 mln zł, a zysk operacyjny wyniósł 221 mln zł. Przychody wzrosły o 7% r/r do 2,97 mld zł, ale marża brutto obniżyła się do 47,6%. Spółka obniżyła prognozy roczne, co wywołało ponad 5% spadek kursu akcji. CCC tłumaczy słabsze wyniki kosztami ekspansji i trudnym otoczeniem rynkowym. Akcje tracą ok. 6,5%.
-
Dino Polska (DNP.PL) w III kwartale 2025 r. odnotowało wzrost przychodów o 15% r/r do 8,8 mld zł, przy EBITDA 750 mln zł (+11% r/r) i zysku netto 482 mln zł (+10% r/r). Wyniki były nieco słabsze od oczekiwań rynku, głównie przez niższą dynamikę sprzedaży LFL (4,4%). Spółka zwiększyła liczbę sklepów do 2933 i utrzymała niskie zadłużenie (netto/EBITDA 0,11x). Akcje tracą ok. 7,2%.
-
InPost (INPT.PL) odnotował rekordowy III kwartał 2025 r. – przychody wzrosły o 49% r/r do 3,8 mld zł, a liczba przesyłek o 34% do 351,5 mln. Skorygowana EBITDA sięgnęła 1,1 mld zł (+24% r/r), przy marży 28%. Najmocniej rosła działalność w Wielkiej Brytanii (+307% przychodów), wsparta przejęciami Yodel i Menzies. Grupa utrzymała stabilną dźwignię finansową i dodatnie przepływy pieniężne. Akcje tracą ok. 4,8%.
-
LPP (LPP.PL) w III kwartale 2025 r. zwiększyło przychody o 23% r/r w walutach stałych, przy wzroście sprzedaży LFL o 4,3%. Sprzedaż offline wzrosła o 24%, a online o 22%. Najmocniej rosły marki poza Sinsay, który zanotował spadek LFL o 1,7%. Spółka otworzyła 232 nowe sklepy, głównie Sinsay, a powierzchnia handlowa wzrosła o 26% r/r do 2,85 mln m². Akcje tracą ok. 2,8%.
-
Tauron (TPE.PL) w III kwartale 2025 r. utrzymał mocną dynamikę wyników, mimo stabilnych przychodów na poziomie 7,8 mld zł. EBITDA wzrosła do 1,9 mld zł (konsensus: 1,83), z czego ponad dwie trzecie pochodziło z segmentu Dystrybucji (1,3 mld zł). Zysk netto sięgnął 844 mln zł, potwierdzając poprawę rentowności. Spółka kontynuowała inwestycje o wartości 1,4 mld zł, głównie w sieci i projekty OZE. Akcje tracą ok. 2,5%.
