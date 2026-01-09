PILNE: Dane z raportu NFP poniżej oczekiwań📉! EURUSD zyskuje!

USA: Raport NFP

Zmiana zatrudnienia poza rolnictwem (NFP): aktualny odczyt 50 tys. (prognoza 70 tys; poprzednio 64 tys.)

Zatrudnienie w sektorze prywatnym: aktualny odczyt 37 tys . (prognoza 75 tys.; poprzednio 69 tys.)

Zatrudnienie w przemyśle: aktualny odczyt -8 tys. (prognoza -5 tys.; poprzednio -5 tys.)

Stopa bezrobocia: aktualny odczyt 4,4% (prognoza 4,5%; poprzednio 4,6%)

Wynagrodzenia (m/m): aktualny odczyt 0,3% (prognoza 0,3%; poprzednio 0,1%)

Wynagrodzenia (y/y): aktualny odczyt 3,8% (prognoza 3,6%; poprzednio 3,5%)

Warto również dodać informacje dotyczące rewizji wcześniejszych danych. Wynik za październik został skorygowany w dół o 68 tys., z 105 tys. do 173 tys. na minusie, natomiast dane za listopad obniżono o 8 tys., z 64 tys. do 56 tys. na plusie.

Dlaczego te dane są ważne?

Dane NFP (Non-Farm Payrolls) pokazują liczbę nowych miejsc pracy w USA poza sektorem rolniczym, obejmując większość gospodarki, i są kluczowym wskaźnikiem kondycji rynku pracy. Wzrost zatrudnienia świadczy o dobrej sytuacji gospodarczej, podczas gdy spadek może sygnalizować spowolnienie. Raport wpływa na decyzje Rezerwy Federalnej dotyczące stóp procentowych, ponieważ silny rynek pracy zwiększa presję inflacyjną, a słaby daje większą swobodę w polityce monetarnej. NFP oddziałuje też na rynki finansowe, w tym kurs dolara, obligacje i giełdę, reagując na wyniki lepsze lub gorsze od prognoz. W skrócie, raport jest „termometrem gospodarki”, pomagając inwestorom i decydentom ocenić jej siłę i kierunek rozwoju.

Obecny odczyt

Odczyt NFP w USA pokazuje mieszany obraz rynku pracy. Tworzenie nowych miejsc pracy zwolniło w porównaniu do oczekiwań, szczególnie w sektorze prywatnym i przemyśle, co sugeruje ostrożność firm przy zatrudnianiu. Mimo to stopa bezrobocia spadła, a płace rosną w szybkim tempie, co wskazuje na napięty rynek pracy. Dane sugerują, że gospodarka pozostaje stabilna, choć tempo wzrostu zatrudnienia słabnie. To wrażenie równowagi z lekkim spowolnieniem może wpływać na decyzje Rezerwy Federalnej dotyczące stóp procentowych.W reakcji na te dane dolar osłabł wobec głównych walut, w tym euro.

Źródło: xStation5