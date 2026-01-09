PILNE: Dane z rynku pracy Kanady lepsze od oczekiwań!🍁📈

Kanada: Rynek pracy Dane z rynku pracy: aktualny odczyt 8,2 tys. (prognoza -2,5 tys; poprzednio 53,5 tys.)

Stopa bezrobocia: aktualny odczyt 3,7% (prognoza 6,6%; poprzednio 6,5%)

Wynagrodzenia (r/r): aktualny odczyt 3,7% (prognoza 3,8%; poprzednio 4%) Dlaczego te dane są ważne? Dane z kanadyjskiego rynku pracy pokazują zmiany zatrudnienia, stopę bezrobocia i dynamikę wynagrodzeń, które odzwierciedlają kondycję gospodarki. Spadek zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego miesiąca sugeruje osłabienie rynku pracy. Wzrost stopy bezrobocia wskazuje na większą liczbę osób poszukujących pracy. Dynamika wynagrodzeń rok do roku pokazuje tempo wzrostu płac i potencjalną presję inflacyjną. W skrócie, te wskaźniki pomagają ocenić siłę rynku pracy i przewidywać politykę monetarną Banku Kanady oraz reakcje rynków finansowych. Obecny odczyt Odczyt danych z kanadyjskiego rynku pracy pokazuje poprawę zatrudnienia, choć tempo wzrostu miejsc pracy jest niższe niż w poprzednim miesiącu. Stopa bezrobocia spadła znacznie poniżej prognoz, co wskazuje na mocny rynek pracy i dużą aktywność zawodową mieszkańców. Wynagrodzenia rosną w umiarkowanym tempie, co sugeruje stabilność płac przy umiarkowanej presji inflacyjnej. Ogólnie dane wskazują na solidny, choć nieco spowolniony, rynek pracy w Kanadzie. To daje poczucie stabilności gospodarki, choć nadal należy obserwować tempo wzrostu zatrudnienia w kolejnych miesiącach. W reakcji na te dane waluta kanadyjska umacnia się wobec dolara amerykańskiego. Źródło: xStation5

