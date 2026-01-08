PILNE: Deficyt handlowy USA spada📉🚢

14:30 - Dane o handlu zagranicznym USA (Październik)

Eksport: 302 miliardy USD (Poprzednio: 289,3 miliardy USD)

Import: 331,4 miliardy USD (Poprzednio: 342,1 miliardy USD)

Bilans handlowy: -29,4 miliardy USD (Oczekiwano -58,1 miliardy USD, Poprzednio: -48,1 miliardy USD)

Deficyt handlowy USA ponownie zmniejszył się. Jest to nie tylko wbrew oczekiwaniom rynku, które w okresie świątecznym oczekiwały wzrostu, ale jest to znaczny spadek nawet bez wahań sezonowych.

Polityka Donalda Trumpa wydaje się przynosić skutku, jednak nie w sposób, jaki większość obserwujących oczekiwała tego.

Obserwując strukturę importu i eksportu można zauważyć, że mimo ceł — spadek importu w okresie prezydentury Donalda Trumpa jest niewielki.

W momencie objęcia urzędu przez nowego prezydenta import był na poziomie ok 350-360 miliardów dolarów miesięcznie. Po ponad roku wojen handlowych z całym światem ten spadek wynosi ok. 6%.

Ten spadek też wynika z ogromnego wystrzału importu w Q1 i Q2 roku 2025, kiedy to firmy napełniały magazyny na zapas, zanim cła wejdą w życie. Oznacza to nie spadek importu, a jedynie przesunięcie go w czasie.

Gdzie jest widoczny duży wzrost to eksport. USA sprzedaje za granicą najwięcej od dekad. Nie wynika to jednak z nagłej poprawy pozycji negocjacyjnej USA, czy z jakości amerykańskich produktów.

FED regularnie od kilku kwartałów obniża stopy procentowe, od momentu przejścia fotela prezydenta przez Donalda Trumpa, dolar stracił aż 13% swojej wartości względem Euro. USA sprzedaje więcej — bo dolar jest tańszy.

Sytuacja pozostaje umiarkowanie korzystna dla USA, jednak jeśli nagle import faktycznie zaczął, by spadać, szczególnie jeśli zaczął, by on spadać znacznie szybciej niż rośnie eksport, oznaczałoby to znaczne pogorszenie się kondycji amerykańskiej gospodarki.

EURUSD (D1)

Źródło: xStation5