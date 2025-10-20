PILNE: Duży wzrost produkcji przemysłowej w Polsce! 📈🏭

Najważniejsze wnioski Duży wzrost produkcji przemysłowej, nawet po uwzględnieniu sezonowości

PPI spada powyżej oczekiwań

Dane o zatrudnieniu i płacach — bez zmian

10:00 - Indeks PPI (producentów) z Polski za wrzesień: Rok do roku: -1,2% (Oczekiwany*: -1%, Poprzedni: -1,2%)

Miesiąc do miesiąca: -0,2% (Oczekiwany*: -0,1%, Poprzedni: -0,4%) 10:00 - Produkcja przemysłowa w Polsce za wrzesień: Rok do roku: 7,4% (Oczekiwany*: 5%, Poprzedni 0,7%)

Rok do roku — dostosowany sezonowo: 5,7% (Poprzedni: 1,5%) 10:00 - Zmiana wynagrodzeń w Polsce za wrzesień: Zmiana rok do roku: + 7,5% (Oczekiwany*: + 7,5%, Poprzedni: + 7,1%) 10:00 - Zmiana zatrudnienia w Polsce za wrzesień: Zmiana rok do roku: -0,8% (Oczekiwany*: -0,8%, Poprzedni -0,8%) *Konsensus Bloomberg Finance Najważniejszymi publikacjami dnia okazały się dane o produkcji przemysłowej. We wrześniu odnotowano bardzo wysoki wzrost nominalny, sięgający 7,4% r/r, wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. Co istotne, nie jest to jedynie efekt sezonowy związany z końcem wakacji, po oczyszczeniu z czynników sezonowych dynamika wciąż przekracza 5% r/r. Wzrost częściowo tłumaczy większa liczba dni roboczych niż przed rokiem, jednak nawet po uwzględnieniu tego czynnika poprawa pozostaje wyraźna.

Największy wkład do wzrostu miała produkcja przetwórcza oraz powiązane z nią sektory, takie jak dostawy wody i gospodarka odpadami. Słabiej wypadło natomiast górnictwo, które pozostaje jednym z hamulców dynamiki. W ujęciu miesięcznym produkcja wzrosła o imponujące 16% m/m, co jednak w dużej mierze wynika z bardzo niskiej bazy z poprzednich miesięcy. Pomimo tego silnego wzrostu, indeks cen producentów (PPI) utrzymał się na poziomie ujemnym i spadł nieco mocniej od oczekiwań, wskazując na utrzymującą się presję dezinflacyjną w sektorze produkcyjnym. Dane o wynagrodzeniach nie przyniosły istotnych zmian. Rynek finansowy zareagował na publikację dość spokojnie, jeśli nie wcale. WIG20 pozostaje w rejonie poziomu otwarcia, a złoty utrzymuje stabilność wobec głównych walut. Inwestorzy zdają się traktować mocne dane z przemysłu raczej jako pojedynczy odczyt niż początek nowego trendu, oczekując potwierdzenia poprawy w kolejnych miesiącach. W20 (M15) Źródło: xStation5

