Globalna awaria AWS wpływa na serwisy Amazona. Akcje stabilne przed raportem

Amazon Web Services (AWS) doświadcza poważnej globalnej awarii, która od rana 20 października 2025 roku powoduje przerwy w działaniu wielu popularnych platform internetowych. Problemy dotykają takie serwisy jak Amazon.com, Prime Video, Alexa, Ring oraz McDonald's app (której działanie częściowo opiera się na infrastrukturze AWS).

AWS potwierdziło, że usterka występuje głównie w regionie US-EAST-1, jednak jej skutki są odczuwalne na całym świecie. Firma intensywnie bada przyczyny zwiększonej liczby błędów i opóźnień w wielu usługach. Na ten moment nie podano oficjalnej przyczyny awarii ani przewidywanego terminu naprawy. AWS obiecało na bieżąco informować o postępach, publikując aktualizacje co 45 minut lub wcześniej, jeśli pojawią się nowe informacje.

Awaria powoduje, że użytkownicy na całym świecie mają problemy z dostępem do tych serwisów, a niektóre z nich są całkowicie niedostępne lub działają niestabilnie. Na przykład Perplexity potwierdziło, że ich usługa jest offline z powodu problemów z infrastrukturą AWS, a użytkownicy urządzeń Alexa zgłaszają brak reakcji.

Chociaż awaria znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie firm i użytkowników indywidualnych, jej wpływ na notowania akcji Amazonu jest na razie minimalny.

Natomiast warto zauważyć, od początku roku kurs akcji Amazon pozostaje w tyle za głównymi indeksami giełdowymi, takimi jak Nasdaq 100 i S&P 500, podczas gdy indeksy te zyskały od kilkunastu do niemal dwudziestu procent, akcje Amazona zanotowały spadek rzędu kilku procent. Mimo to inwestorzy zachowują ostrożny optymizm, wyczekując czwartkowego raportu kwartalnego, który może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego kierunku notowań spółki.