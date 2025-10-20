Czy Aegaeon od Alibaby zrewolucjonizuje wykorzystanie GPU?

Choć technologia spotkała się z entuzjazmem inwestorów, rynek oczekuje potwierdzenia jej skuteczności na dużą skalę, co może wpłynąć na rekordowe przychody Nvidii z segmentu centrów danych.

Najważniejsze wnioski Innowacja Aegaeon pozwala współdzielić pojedynczy GPU między nawet 7 modelami AI, co znacząco zmniejsza liczbę potrzebnych kart Nvidia H100.

Dzięki technologii Alibaba znacząco obniża koszty operacyjne i ogranicza wpływ ograniczeń eksportowych na dostęp do nowoczesnych GPU.

Alibaba, jeden z największych chińskich liderów technologicznych, opracował nowatorskie rozwiązanie o nazwie Aegaeon, które może znacząco zmienić sposób korzystania ze sprzętu do obsługi sztucznej inteligencji. Jak zapewnia chiński gigant, dzięki tej technologii liczba potrzebnych kart graficznych Nvidia H100 do pracy z dużymi modelami AI spada aż o 82%, przy zachowaniu wysokiej wydajności i szybkości działania. Na czym polega innowacja? Otóż, tradycyjnie każdemu modelowi AI przypisuje się osobny procesor graficzny (GPU), co często skutkuje niewykorzystaniem części jego mocy. Aegaeon pozwala na współdzielenie jednego GPU przez kilka modeli jednocześnie, co znacznie zwiększa efektywność wykorzystania sprzętu. Jeden GPU może dzięki temu obsłużyć nawet do siedmiu modeli naraz. Testy systemu, które trwały ponad trzy miesiące, wykazały, że Alibaba Cloud mógł zmniejszyć liczbę używanych kart graficznych z 1192 do 213, nie tracąc na jakości czy szybkości działania usług. Dlaczego to jest tak istotne? Należy podkreślić, że karty graficzne, szczególnie te najbardziej zaawansowane jak Nvidia H100, są bardzo drogie, a koszty ich zakupu i eksploatacji stanowią istotną część budżetu firm pracujących z AI i w chmurze. Dzięki ograniczeniu liczby wymaganych GPU, Alibaba może znacznie zaoszczędzić, co pozytywnie wpływa na wyniki finansowe. Dodatkowo, ze względu na restrykcje eksportowe nakładane na chińskie firmy przez USA, dostęp do najnowszych GPU jest ograniczony. Dlatego bardziej efektywne wykorzystanie sprzętu, który już mają, staje się kluczowe dla utrzymania konkurencyjności. Można postawić pytanie, czy to koniec dominacji Nvidii? Na pierwszy rzut oka mniejsze zapotrzebowanie na karty graficzne może stanowić wyzwanie dla Nvidii, jednego z największych producentów tego sprzętu na świecie. Nvidia czerpie znaczną część swoich przychodów ze sprzedaży zaawansowanych GPU, wykorzystywanych m.in. w centrach danych i przy tworzeniu sztucznej inteligencji. Ten segment generuje dla firmy rekordowe wpływy, dlatego każde znaczące zmniejszenie popytu ze strony dużych klientów, takich jak Alibaba, mogłoby negatywnie odbić się na wynikach finansowych producenta. Zmniejszony popyt może wpłynąć nie tylko na przychody Nvidii, ale także na cały łańcuch dostaw i plany inwestycyjne w branży. Jednocześnie rynek podchodzi do tych informacji z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony dostrzega potencjał znaczących oszczędności i poprawy efektywności, z drugiej jednak oczekuje potwierdzenia realnych rezultatów technologii Aegaeon w praktyce. Rynki chcą zobaczyć, czy zapowiadane redukcję zużycia GPU utrzymają się na dużą skalę i czy nie pojawią się nieprzewidziane problemy, które mogłyby zmienić ten pozytywny obraz. Source: xStation5 Mimo tych oczekiwań, informacja o technologii Aegaeon spotkała się z relatywnie pozytywną reakcją na giełdzie. W ciągu ostatnich trzech miesięcy akcje Alibaba (BABA) zyskały na wartości blisko 40%, co wskazuje na zaufanie części inwestorów do spółki. Inwestorzy liczą, że Aegaeon nie tylko poprawi wyniki finansowe Alibaba, ale również umocni jej pozycję jako lidera w sektorze chmury i sztucznej inteligencji. Rynek dostrzega w niej potencjał do znaczących oszczędności oraz zbudowania przewagi konkurencyjnej, szczególnie w kontekście globalnych wyzwań takich jak ograniczony dostęp do najnowszego sprzętu czy rosnące koszty operacyjne.W obliczu rosnącego zapotrzebowania na usługi AI na świecie, technologia ta może stać się ważnym czynnikiem długoterminowego wzrostu wartości firmy oraz przyciągnąć nowych partnerów biznesowych.



