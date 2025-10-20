PULS GPW: Polska giełda łapie oddech

Poniedziałkowa sesja na warszawskiej giełdzie rozpoczęła się wyraźnymi wzrostami, które są w dużej mierze efektem korekty nastrojów z końcówki ubiegłego tygodnia. W piątek inwestorzy na Zachodzie w pierwszej ponownie dnia spowodowali głęboką korektę na aktywach ryzykownych pod wpływem napięcia w systemie bankowym USA, jednak w dalszej części dnia te spadki zostały zredukowane. GPW jednak zamknęło się, zanim sentyment się odwrócił, w konsekwencji czego początek dzisiejszego handlu to więc nadrabianie zaległości i próba dostosowania się do pozytywnego tonu globalnych rynków. Kontrakty na WIG20 w górę o ok. 1,5%

Optymizm widać w szerokim indeksie, wzrosty obejmują większość spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Najlepiej radzą sobie podmioty z sektora wydobywczego, energetycznego oraz bankowego.

Dane Makroekonomiczne:

Dzisiejszy dzień przynosi także kumulację istotnych danych makroekonomicznych z polskiej gospodarki. Indeks cen producentów (PPI) spadł nieznacznie poniżej oczekiwań analityków, natomiast poziomy zatrudnienia i wynagrodzeń pozostały bez większych zmian.

Największym zaskoczeniem okazał się jednak silny wzrost produkcji przemysłowej, który ożywił nadzieje na trwałe odbicie po okresie względnego marazmu w sektorze wytwórczym. Czas pokaże, czy pozytywny impuls uda się utrzymać w obliczu narastających problemów gospodarki europejskiej oraz globalnych napięć handlowych.

W20 (D1)

Na wykresie widać wybicie się ceny powyżej ważnego oporu w okolicach 2930, co pokazuje, że kupujący chwilowo odzyskują inicjatywę. Utrzymanie się ponad tym poziomem jest kluczowe dla dalszych wzrostów. Na korzyść kupujących działa układ średnich EMA oraz luka popytowa względem dolnego ograniczenia trendu (czerwona linia). Zapał kupujących studzić może jednak rosnący RSI. Jeśli kupujący utrzymają impet, scenariuszem bazowym jest dla nich test oporu na 2985 punktów. Jednak jeśli popyt by się załamał, a kurs spadł poniżej ostatniego oporu, prawdopodobny jest test kolejnego oporu na poziomie 2880, gdzie znajduje się linia trendu oraz EMA50 co może dać kupującym na reakcje i obronę poziomu.

Wiadomości ze spółek:

Medicalgorithmics (MDG.PL) - Społka zaczeła dystrybucje "VCAST" w Arabii Saudyjskiej. Kurs akcji rośnie o ponad 5%.

Mostostal Zabrze (MSZ.PL) — Spółka przemysłu ciężkiego otrzymała pozytywną rekomendację od domu maklerskiego. Kurs akcji rośnie o ponad 2,5%.

Boryszew (BRS.PL) - Akcje grupy kapitałowej rosną o ponad 7% po tym jak Instytut Techniczny Wojsk Lądowych wykupił od grupy pakiet większościowy akcji w spółce "Hornet" która zajmuje się docelowo produkcją dronów.

XTPL (XTPL.PL) - Kontynuacja ruchu wzrostowego na fali współpracy z sektorem zbrojeniowym Ukrainy. Cena zyskuje kolejne 6%.

Odne (GMZ.PL) - Spółka podpisała 2 umowy na usługi budowlane o wartości 145 milionów złotych. Spółka rośnie o ponad 2%.

Quercus TFI (QRS.PL) - Fundusz inwestycyjny opublikował wyniki, w których pochwalił się między innymi zyskiem netto prawie dwukrotnie większym niż w roku poprzednim. Wzrost z 7,9 do 14,2 miliona złotych. Notowania akcji otwierają się wzrostem o ok. 2%.

PZU (PZU.PL) — Ubezpieczyciel otrzymał pozytywną rekomendację banku inwestycyjnego, kurs akcji otwiera się wzrostem poniżej 1%.

VR Games Factory (VRF.PL) - Spółka gamingowa poinformowała o odpisie amortyzującym na kwotę 11,49 miliona złotych. Kurs akcji spada o 1,5%.




