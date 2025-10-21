PILNE: Dynamika produkcji-montażu w Polsce minimalnie powyżej oczekiwań!

- Indeks dobrobytu BIEC wciąż spada
9:00 - Indeks dobrobytu wg. BIEC (Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych) za październik:
- 94.8 (Poprzednio 95,1)
10:00 - Dynamika produkcji i montażu w Polsce za wrzesień:
- Rok do roku (dostosowane sezonowo): -2,2% (Poprzednio: - 4,1%)
- Rok do roku (niedostosowane sezonowo): 0,2% (Oczekiwane - 2%, Poprzednio - 6,9%)
Indeks dobrobytu BIEC wykazał kolejny już spadek, jest to 5 z rzędu spadek i utrzymuje się on w trendzie spadkowym od maja 2024. W praktyce oznacza to utrzymujące się pogorszenie nastrojów konsumentów, co może wskazywać, iż sytuacja rynku pracy jest gorsza niż pokazują to np. statystyki bezrobocia.
Nieco lepiej wypadły dane dotyczące danych o dynamice produkcji, sezonowo dynamika spadła mniej niż w okresie poprzednim. Może to wskazywać na większa od oczekiwanej odporność sektora budowlanego i przemysłowego oraz lepszego sentymentu wśród biznesu.
Rynek nie wykazał reakcji na odczyt dobrobytu BIEC jednak spadek produkcji i montażu doprowadził do niewielkiej korekty na kontraktach na WIG20.
