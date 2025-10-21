⏬Srebro traci niemal 5%

-
Srebro spada o 5%, schodząc poniżej poziomu $50, co stanowi największy jednodniowy spadek od kwietnia.
Korekta następuje po fali FOMO wśród inwestorów detalicznych, co często jest postrzegane jako sygnał kontrariański przez doświadczonych graczy.
Kluczowe czynniki obejmują zmniejszenie ryzyka politycznego w USA, odnowiony optymizm w sprawie handlu USA-Chiny oraz techniczne przebicie przyspieszonej linii trendu wzrostowego.
Przez media na całym świecie przetoczyły się zdjęcia kolejek do sklepów, gdzie można zakupić fizyczne metale szlachetne. Można stwierdzić, że wśród klientów detalicznych, którzy do tej pory nie byli zainteresowani metalami szlachetnymi pojawiło się FOMO. W momencie, kiedy na rynek wchodzą najmniej doświadczeni inwestorzy, zazwyczaj jest to ważny sygnał kontrariański dla rynku. Choć fundamenty na rynku są wciąż bardzo mocne, korekty od czasu do czasu się zdarzają, w szczególności, kiedy mamy do tego sprzyjające warunki:
- Wczoraj pojawiły się wieści, że w tym tygodniu może dojść do porozumienia Republikanów z Demokratami i wznowieniem prac rządu w USA. Potencjalnie eliminuje to część ryzyka na rynku.
- Donald Trump zapowiada, że porozumienie handlowe z Chinami będzie “wspaniałe” i zamierza spotkać się z Xi na szczycie APEC pod koniec miesiąca
- Zapasy srebra na COMEX zaczęły spadać, co może wskazywać na powrót metalu do Londynu
Sytuacja techniczna
Cena cofa się dzisiaj znacząco, poniżej 50 USD za uncję oraz poniżej szczytów z 2011 roku. Co więcej, przebijana jest linia przyspieszonego trendu wzrostowego, rozpoczętego w drugiej połowie września. Jeśli korekta miałaby się przedłużyć i nie jest to jedynie jednorazowa realizacja zysków, wtedy kolejnym ważnym wsparciem będzie okolica 47 USD za uncję, gdzie znajduje się średnai 30 dniowa.
