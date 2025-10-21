PULS GPW: Mieszane nastroje i odczyty

Brak wyraźnych impulsów zza granicy, zarówno ze strony rynków europejskich, jak i amerykańskich, pozwala by warszawska giełda rozpoczęła sesje w okolicach poprzedniego zamknięcia jednak z niewielkimi wzrostami. Początkowo lekko dodatni sentyment nie utrzymał się jednak długo, wraz z upływem kolejnych godzin minimalną przewagę zyskali sprzedający. W efekcie WIG20 odnotował lekkie spadki. W okolicach godziny 11:00, kontrakty terminowe na indeks tanieją o około 0,3%.



Źródło: Bloomberg Finance Lp

W szerszym ujęciu większość spółek z GPW notuje dziś zniżki. Najsłabiej radzą sobie przedstawiciele sektora detalicznego oraz banki, które ciążyły na całym rynku już od porannych godzin. Pozytywnie wyróżniają się natomiast spółki z branży IT oraz przemysłowej, które utrzymują relatywnie stabilne notowania mimo pogarszającego się ogólnego sentymentu.

Dane Makroekonomiczne:

Na krajowym rynku makroekonomicznym napłynął dziś szereg danych dotyczących sytuacji w gospodarce, zwłaszcza w sektorze budowlanym. Produkcja budowlano-montażowa wyhamowała spadek:

W ujęciu rocznym dynamika poprawiła się z -4% do -2,2%.

Słabiej wypadł natomiast indeks dobrobytu BIEC, który zanotował kolejny spadek i pozostaje w długoterminowym trendzie zniżkowym.

Październikowa publikacja dała wynik 94,8

Schłodzenie widoczne jest również na rynku nieruchomości – maleje liczba oddawanych do użytku mieszkań, a szczególnie wyraźny jest spadek udziału inwestorów indywidualnych w ogólnej puli projektów.

W20 (D1)

Źródło: xStation5

Cena na wykresie utrzymuje się powyżej poziomu wsparcia na 2920, co wskazuje na relatywną siłę kupujących. Kurs utrzymuje się w środku kanału wzrostowego, bazowym scenariuszem dla kupujących jest obecnie test oporu na 2980. Jeśli sprzedający chcą przejąć inicjatywę, konieczne jest sprowadzenie kursu poniżej kluczowego wsparcia na 2920 i dalej 2880. Wspierać ich w tym może rosnący wskaźnik RSI.



Wiadomości ze spółek:

PGE (PGE.PL) — Dostawca energii elektrycznej wypełnij swoje zobowiązania niezbędne do przejęcia 50% udziałów w spółce PGE PAK Energia jądrowa należących do ZE PAK. Dodatkowo spółka przejmie również 100% udziałów w PAK CCGT realizującej projekt gazowy w elektrowni “Adamów”. Cena akcji spółki rośnie o ponad 2%.

CD Projekt (CDR.PL) — Jeden z funduszy sprzedaży krótkiej zmniejszył swoją pozycję na spółce gamingowej o ponad 13% do 0,76% akcji. Rynek odczytuje ten ruch jako częściową kapitulację tego typu funduszy skoncentrowanych na Polskiej giełdzie i CDP w szczególności. W rezultacie kurs rośnie o 1,5%.

ASBISc Enterprises (ASB.PL) — Spółka opublikowała szacunkowe przychody za rok 2025. Szacowane one są na 332 miliony dolarów, co stanowi wzrost o ok. 25% wobec roku poprzedniego.

Niewiadów (PGM.PL) — Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów zawarły umowę z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia na opracowanie technologi produkcji pocisków 155mm. Akcje spółki rosną o ok. 1%.

