PILNE: Dynamika wynagrodzeń w Polsce zaskakuje negatywnie 💡

- Słabe dane z polskiego rynku pracy i przemysłu
- Wyraźnie niższa dynamika wynagrodzeń ogranicza ryzyka dalszego wzrostu inflacji, co teoretycznie może dalej zachęcać RPP do obniżek stóp procentowych
1. Ceny produkcji (październik)
- Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m):
- aktualne: -0,2%
- prognoza: 0,0%
- poprzednio: -0,5%
- Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r):
- aktualne: -2,2%
- prognoza: -1,8%
- poprzednio: -1,4%
- Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r):
- aktualne: 2,9%
- poprzednio: 2,5%
2. Produkcja przemysłowa (październik)
- Produkcja przemysłowa (m/m):
- aktualne: 5,4%
- prognoza: 3,6%
- poprzednio: 16,3%
- Produkcja przemysłowa (r/r):
- aktualne: 3,2%
- prognoza: 1,8%
- poprzednio: 7,6%
- Produkcja przemysłowa s.a. (r/r):
- aktualne: 1,1%
- poprzednio: 5,7%
3. Produkcja budowlano-montażowa (październik)
- Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r):
- aktualne: 3%
- poprzednio: -2,2%
- Produkcja budowlano-montażowa (r/r):
- aktualne: 4,1%
- prognoza: 0,8%
- poprzednio: 0,2%
4. Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie (październik)
- Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN):
- aktualne: 8865,12
- poprzednio: 8750,34
- Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw:
- aktualne: 6404,5 tys.
- poprzednio: 6409,9 tys.
- Wynagrodzenie (r/r):
- aktualne: 6,6%
- prognoza: 7,3%
- poprzednio: 7,5%
- Zatrudnienie (r/r):
- aktualne: -0,8%
- prognoza: -0,8%
- poprzednio: -0,8%
Dziś zostały opublikowane dane z rynku pracy i produkcji, które potwierdzają dalsze wygaszanie presji kosztowej w gospodarce. Wynagrodzenia rosną wolniej, niż wcześniej oczekiwano, co wyraźnie wskazuje na słabnącą presję płacową. Jednocześnie zatrudnienie ponownie spadło, a więc rynek pracy nadal się ochładza. Firmy funkcjonują w środowisku deflacji cen producentów, co ogranicza ich możliwości przenoszenia kosztów na ceny i zmniejsza przestrzeń do dynamicznych podwyżek płac. Poprawa widoczna w produkcji przemysłowej i budownictwie nie jest na razie na tyle silna, by przełożyć się na stabilizację zatrudnienia. W rezultacie zestaw opublikowanych dziś danych można uznać za neutralny z perspektywy polityki monetarnej. Brakuje sygnałów, że dynamika wynagrodzeń mogłaby w najbliższym czasie wymknąć się spod kontroli.
Źródło: xStation5
