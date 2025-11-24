Wykres dnia: OIL.WTI (24.11.2025)

Ceny ropy rozpoczęły tydzień od lekkiej wyprzedaży, dokładając do zeszłotygodniowego spadku o 3%. Rynek ropy koncentruje się teraz wokół potencjalnego porozumienia pokojowego Rosja–Ukraina. W obecnym momencie ropa WTI traci 0,25% do 57,80 USD za baryłkę.

Trump naciska na przyjęcie zmodyfikowanej wersji porozumienia pokojowego, co było głównym katalizatorem piątkowej wyprzedaży na ropie. Rynek coraz częściej postrzegają ewentualne porozumienie jako drogę do złagodzenia lub wycofania sankcji, co mogłoby odblokować rosyjską ropę i zwiększyć globalną podaż. Mimo krótkoterminowego zacieśnienia wynikającego z amerykańskich sankcji — które pozostawiają obecnie prawie 48 mln baryłek rosyjskiej ropy uwięzionej na morzu — szersza narracja pozostaje taka, że porozumienie mogłoby szybko przywrócić te wolumeny.

Perspektywa powrotu rosyjskich baryłek pojawia się na tle kruchego otoczenia makro. Niepewność wokół polityki monetarnej USA nadal tłumi apetyt na ryzyko, choć komentarze prezesa Fed z Nowego Jorku Johna Williamsa ponownie rozbudziły oczekiwania na grudniową obniżkę stóp. Obecnie szanse na obniżkę rynek wycenia na 71%.

Dla rynku kluczowy będzie najbliższy czwartek, czyli termin końcowy w rozmowach pokojowych. Do tego czasu prezydent Trump oczekuje, że strony dojdą do porozumienia. Znaczący przełom może zwiększyć presję podażową.