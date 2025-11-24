Wykres dnia: OIL.WTI (24.11.2025)

Ceny ropy rozpoczęły tydzień od lekkiej wyprzedaży, dokładając do zeszłotygodniowego spadku o 3%. Rynek ropy koncentruje się teraz wokół potencjalnego porozumienia pokojowego Rosja–Ukraina. W obecnym momencie ropa WTI traci 0,25% do 57,80 USD za baryłkę.
Trump naciska na przyjęcie zmodyfikowanej wersji porozumienia pokojowego, co było głównym katalizatorem piątkowej wyprzedaży na ropie. Rynek coraz częściej postrzegają ewentualne porozumienie jako drogę do złagodzenia lub wycofania sankcji, co mogłoby odblokować rosyjską ropę i zwiększyć globalną podaż. Mimo krótkoterminowego zacieśnienia wynikającego z amerykańskich sankcji — które pozostawiają obecnie prawie 48 mln baryłek rosyjskiej ropy uwięzionej na morzu — szersza narracja pozostaje taka, że porozumienie mogłoby szybko przywrócić te wolumeny.
Perspektywa powrotu rosyjskich baryłek pojawia się na tle kruchego otoczenia makro. Niepewność wokół polityki monetarnej USA nadal tłumi apetyt na ryzyko, choć komentarze prezesa Fed z Nowego Jorku Johna Williamsa ponownie rozbudziły oczekiwania na grudniową obniżkę stóp. Obecnie szanse na obniżkę rynek wycenia na 71%.
Dla rynku kluczowy będzie najbliższy czwartek, czyli termin końcowy w rozmowach pokojowych. Do tego czasu prezydent Trump oczekuje, że strony dojdą do porozumienia. Znaczący przełom może zwiększyć presję podażową.
Kontrakty na kawę zyskują wobec suszy w Brazylii 📈
Gaz ziemny traci 4,5% wobec prognoz cieplejszej pogody w USA 📉
Komentarz Giełdowy: Pokój na Ukrainie czy tylko na rynku?
Alibaba po wynikach: Czy odmiena strategia się opłaci?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.