PILNE: Rynki odbijają po komentarzach Williamsa z FED

John Williams z FED potwierdza, że polityka monetarna jest „modestly restrictive" i uważa, że jest przestrzeż na kolejne obniżki w krótkim terminie, mimo rosnących presji inflacyjnych. Williams wskazuje, że cła dodają 0,5% do 0,75% do inflacji, co nie zmienia fundamentalnego kierunku – cięcia pozostają uzasadnione, aby wspierać rynek pracy zagrożony spowolnieniem.​ Po wczorajszym tąpnięciu US100 odbija, a Bitcoin wraca powyżej 83 tys. USD. Szansa na cięcie o 50 pb w najbliższych miesiącach znowu wzrasta powyżej 50% – rynki interpretują słowa Williamsa jako sygnał, że Fed nie zwolni cyklu obniżek, mimo wczesnych prognoz. Przywrócony optymizm luzowania warunków monetarnych napędza powrót do ryzykownych aktywów. Źródło: xStation

