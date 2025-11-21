czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
13:53 · 21 listopada 2025

PILNE: Rynki odbijają po komentarzach Williamsa z FED

BITCOIN
Krypto
-
-
US100
Indeksy
-
-

John Williams z FED potwierdza, że polityka monetarna jest „modestly restrictive" i uważa, że jest przestrzeż na kolejne obniżki w krótkim terminie, mimo rosnących presji inflacyjnych. Williams wskazuje, że cła dodają 0,5% do 0,75% do inflacji, co nie zmienia fundamentalnego kierunku – cięcia pozostają uzasadnione, aby wspierać rynek pracy zagrożony spowolnieniem.​

Po wczorajszym tąpnięciu US100 odbija, a Bitcoin  wraca powyżej 83 tys. USD. Szansa na cięcie o 50 pb w najbliższych miesiącach znowu wzrasta powyżej 50% – rynki interpretują słowa Williamsa jako sygnał, że Fed nie zwolni cyklu obniżek, mimo wczesnych prognoz. Przywrócony optymizm luzowania warunków monetarnych napędza powrót do ryzykownych aktywów.

 

Źródło: xStation 

24 listopada 2025, 19:58

Podsumowanie dnia: Renesans na akcjach spółek tech, dolar stabilny pomimo gołębiego Fed (21.11.2025)
24 listopada 2025, 19:11

Kakao odbija 1% po wybiciu 21-miesięcznego minimum 🍫
24 listopada 2025, 17:13

📈 US100 zyskuje 2,1%
24 listopada 2025, 16:20

Komentarz Giełdowy: Czy FED uratuje hossę technologiczną?

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 2 000 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację