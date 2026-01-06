PILNE: EURUSD bez reakcji na dane PMI; wzrost usług w USA hamuje w grudniu wraz z popytem 📌

15:45, Stany Zjednoczone — Dane PMI za grudzień:
- S&P Global Services PMI: rzeczywiste 52,5; prognoza 52,9; poprzednie 54,1;
- S&P Global Composite PMI: rzeczywiste 52,7; prognoza 53,0; poprzednie 54,2;
Amerykański sektor usług nadal pozostawał w ekspansji w grudniu, jednak tempo wzrostu wyraźnie spowolniło w związku ze słabszym popytem i narastającą presją kosztową. Wartość indeksu spadła do 52,5 z 54,1, co oznacza najsłabsze tempo ekspansji od ośmiu miesięcy. Napływ nowych zamówień zwiększył się jedynie marginalnie — był to najsłabszy wzrost od 20 miesięcy — przy ograniczonych budżetach klientów, niepewności politycznej oraz barierach związanych z taryfami. EURUSD nie reaguje znacząco na publikację.
