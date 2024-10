PILNE: EURUSD wzrasta po publikacji indeksu ZEW w Niemczech

Indeks ZEW nastrojów w gospodarce:

Wartość: 13,1

Prognoza: 10

Poprzednio: 3,6

Indeks ZEW bieżących warunków:

Wartość: -86,9

Prognoza: -84

Poprzednio: -84,5

Najnowsze dane z indeksu ZEW dla Niemiec przynoszą mieszane, ale generalnie pozytywne sygnały dla niemieckiej gospodarki. Indeks nastrojów w gospodarce znacząco wzrósł do poziomu 13,1 punktów, co jest wynikiem lepszym zarówno od prognoz (10 punktów), jak i poprzedniego odczytu (3,6 punktów). Jednakże, ocena bieżącej sytuacji gospodarczej w Niemczech nadal się pogarsza. Indeks ZEW bieżących warunków spadł do -86,9 punktów, co jest wynikiem gorszym zarówno od prognoz (-84 punkty), jak i poprzedniego odczytu (-84,5 punkty). Ten spadek o 2,4 punktu jest niepokojący, zwłaszcza że prawie dziewięciu na dziesięciu respondentów ocenia obecną sytuację gospodarczą jako negatywną.

Profesor Achim Wambach, prezes ZEW, wskazuje na kilka czynników wpływających na poprawę nastrojów, w tym oczekiwania stabilnych stóp inflacji i perspektywy dalszych obniżek stóp procentowych przez EBC. Dodatkowo, pozytywne sygnały płyną z rynków eksportowych Niemiec, a oczekiwania gospodarcze dla strefy euro, USA i Chin również uległy znacznej poprawie. Wzrost optymizmu wobec Chin może być związany z rządowymi środkami stymulującymi gospodarkę.

EURUSD lekko spada po danych, a RSI ochładza się przed poniżej poziomu wykupienia. Oporem może być poziom 1.0918 a wsparciem 30 SMA o wartości 1.0975.

Źródło: xStation