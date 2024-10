PILNE: EURUSD z ograniczoną reakcją na dane o zamówieniach trwałych w USA

14:30 - USA, zamówienia na dobra trwałe za wrzesień. Obecnie: -0,8% m/m. Prognoza: -1,1% m/m. Wcześniej: 0% m/m.

We wrześniu 2024 r. nowe zamówienia na dobra trwałe w USA spadły o 2,2 mld USD, czyli o 0,8%, do 284,8 mld USD, co było spowodowane spadkiem zamówień na sprzęt transportowy o 3,1%. Przesyłki również spadły o 1,8 mld USD, czyli 0,6%, do 287,3 mld USD, głównie z powodu spadku o 2,4% w sprzęcie transportowym.

Niezrealizowane zamówienia wzrosły nieznacznie o 0,2%, osiągając wartość 1 391,2 mld USD, podczas gdy zapasy spadły o 1,0 mld USD, czyli o 0,2%, do 528,3 mld USD. Zamówienia na dobra kapitałowe niezwiązane z obronnością spadły o 4,5%, podczas gdy zamówienia obronne wzrosły o 6,4%.

Skala zaskoczenia w danych nie spowodowała zmiany wycen ścieżki obniżek stóp procentowych, dlatego też reakcja na parze EURUSD nie jest widoczna.