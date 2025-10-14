PILNE: Finalny odczyt inflacji z Niemiec zgody z oczekiwaniami!

Najważniejsze wnioski FInalny odczyt inflacji zgodny z oczekiwaniami

Główne Dane za wrzesień: Inflacja CPI fin. (m/m) Inflacja CPI fin. (m/m):aktualne 0,2% (prognoza 0,2%; poprzednio 0,1%)

Inflacja CPI fin. (m/m):aktualne 0,2% (prognoza 0,2%; poprzednio 0,1%) Inflacja HICP fin. (m/m): aktualne 0,2% (prognoza 0,2%; poprzednio 0,1%)

Inflacja CPI fin. (r/r): aktualne 2,4% (prognoza 2,4%; poprzednio 2,2%)

Inflacja HICP fin. (r/r): aktualne 2,4% (prognoza 2,4%; poprzednio 2,1%) Opublikowane dane inflacyjne z Niemiec za wrzesień pokazały pełną zgodność z oczekiwaniami rynkowymi. Zarówno wskaźnik CPI, jak i HICP wzrosły w ujęciu miesięcznym o 0,2%, natomiast w ujęciu rocznym obie miary wyniosły 2,4%. Choć inflacja okazała się nieco wyższa niż miesiąc wcześniej, nie doszło do zaskoczenia rynków. W takiej sytuacji Europejski Bank Centralny zyskuje przestrzeń do utrzymania obecnego poziomu stóp procentowych, bez presji na dalsze zacieśnianie polityki monetarnej. Brak przyspieszenia dynamiki cen może być interpretowany jako oznaka stabilizacji inflacyjnej w największej gospodarce strefy euro.

