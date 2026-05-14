PILNE: Funt odbija 📈 Nieoczekiwany wzrost PKB w UK 🇬🇧

08:00, Wielka Brytania, dane PKB: Marzec r/r: 1,2% (prognoza: 1,1%, poprzednio: 1%)

Marzec m/m: 0,3% (prognoza: -0,2%, poprzednio: 0,4%)

Pierwszy kwartał: 1,1% (prognoza: 0,8%, poprzednio: 1%) Brytyjski PKB wzrósł o 0,6% k/k w I kw. 2026 roku. Głównym motorem wzrostu był sektor usług (+0,8%), w tym handel i IT. Pozytywnym sygnałem był powrót do wzrostów w budownictwie (+0,4%) po serii spadków, podczas gdy produkcja przemysłowa odnotowała skromny wzrost o 0,2%. W samym marcu PKB zwiększyło się o 0,3%, wspierane przez silny, 1,5-procentowy skok w budownictwie, co zrównoważyło spadek w produkcji. W ujęciu rocznym brytyjska gospodarka urosła o 1,0%, co odzwierciedla stabilną kondycję usług oraz niespodziewaną poprawę nastrojów wśród przedsiębiorstw mimo wcześniejszych wahań. GBPUSD zatrzymał spadki z początku sesji i lekko odbił, zabezpieczając się przed powrotem do 2-tygodniowego dołka, wybitego wczoraj. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.