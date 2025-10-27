PILNE: Indeks Dallas Fed dla przemysłu powyżej oczekiwań. Dolar delikatnie zyskuje

Najważniejsze wnioski Indeks Dallas FED zaskakuje na plus

Po odczycie dolar delikatnie zyskuje w stosunku do Eur

Aktywność przemysłowa Fed Dallas Aktualny odczyt: -5,0 (prognoza -7,8, poprzednio -8,7) W październiku wskaźnik Dallas Fed Manufacturing Activity poprawił się z -7,8 do -5,0, co wskazuje na ograniczenie skali spadku aktywności przemysłowej w Teksasie, choć sektor wciąż pozostaje w fazie kurczenia się. Wynik poniżej zera nadal oznacza przewagę przedsiębiorstw raportujących pogorszenie sytuacji nad tymi, które odnotowują poprawę, jednak mniejszy ujemny odczyt sugeruje stopniowe łagodzenie presji spadkowych. Paradoksalnie, mimo że aktywność przemysłowa pozostaje negatywna, coraz wyraźniej widać sygnały stabilizacji i możliwego przełamania niekorzystnego trendu. Jest to tym bardziej istotne, że w poprzednich miesiącach obserwowano jeszcze głębsze pogorszenie nastrojów. Warto podkreślić, że indeks ten stanowi ważny wskaźnik wyprzedzający dla oceny kondycji całej gospodarki USA, ponieważ Teksas odgrywa kluczową rolę w krajowym eksporcie i produkcji przemysłowej. Dolar na fali opublikowanych danych umacnia się w stosunku do Euro. Źródło: xStation5

