Puls GPW: Giełda rośnie przed decyzjami banków centralnych

Inwestorzy oczekują decyzji Fed i EBC — możliwa obniżka stóp w USA i stabilizacja polityki monetarnej w strefie euro.

MON i Palantir podpiszą list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie technologii obronnych i cyberbezpieczeństwa.

Na początku tygodnia warszawskie indeksy odnotowują solidne wzrosty. Na godzine 13:30 WIG20 rośnie o około 0,5% i oscyluje przed ważnym psychologicznym progiem, co odzwierciedla pozytywne nastawienie inwestorów do największych spółek. Indeks szerokiego rynku, WIG, wzrasta również o około 0,5% do około 112 000 punktów, a mWIG40 i sWIG80 również pokazują umiarkowane wzrosty (odpowiednio 1% i 0,1%), sygnalizując ożywienie na rynkach średnich i mniejszych przedsiębiorstw. Silne wsparcie dla pozytywnego nastroju przychodzi ze strony sektora energetycznego. Aktywność inwestorów utrzymuje się na wysokim poziomie, co odzwierciedlają solidne obroty giełdowe.

Ministerstwo Obrony Narodowej oraz amerykańska firma Palantir Technologies planują podpisanie w Warszawie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych. Palantir, specjalizujący się w analizie danych, cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji, ma wspierać polski resort obrony w rozwoju zaawansowanych systemów analitycznych i informacyjnych. Dokładne ustalenia współpracy nie zostały ujawnione, a sam dokument ma jedynie określić ogólne kierunki działań, w tym wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze technologii wojskowych. Porozumienie wpisuje się w szerszą strategię Polski, która po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku znacznie zwiększyła nakłady na obronność, modernizację sił zbrojnych i rozwój cyberbezpieczeństwa.

W najbliższym tygodniu kluczowe decyzje dotyczące stóp procentowych będą podejmowane przez amerykańską Rezerwę Federalną (FED) oraz Europejski Bank Centralny (EBC). Prognozy wskazują, że Fed obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych, obniżając je do przedziału 3,75–4,00%, co ma na celu wsparcie sytuacji na rynku pracy, mimo że część członków banku obawia się ponownego wzrostu inflacji. Z kolei EBC prawdopodobnie zakończył serię obniżek stóp i utrzyma je na dotychczasowym poziomie, dzięki ustabilizowanej inflacji blisko celu 2% oraz stabilności gospodarczej w strefie euro. Ekonomiści są zgodni, że polityka EBC pozostaje odporna na potencjalne ryzyka inflacyjne, a dalsze cięcia stóp są mało prawdopodobne w najbliższym czasie.

Choć w kalendarzu danych makroekonomicznych z Polski i USA brak jest dziś istotnych publikacji, uwaga rynku skupia się na kwartalnych wynikach spółek oraz globalnych sentymentach, które pozytywnie wpływają również na notowania na GPW. Nadchodzący tydzień będzie więc zdominowany przez oczekiwanie na decyzje banków centralnych oraz ewaluację wyników przedsiębiorstw na tle globalnej sytuacji gospodarczej.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania kontraktów na indeks W20 utrzymują się powyżej poziomu 3000 pkt, co potwierdza dominację strony popytowej i utrzymujący się pozytywny sentyment rynkowy. Strefa wsparcia w rejonie 2950 pkt, kilkukrotnie broniona przez kupujących, pozostaje kluczowym poziomem obrony w przypadku ewentualnej korekty. Z kolei okolice 3030 pkt wyznaczają ważny opór techniczny, którego trwałe przełamanie mogłoby otworzyć drogę do dalszych wzrostów w kierunku 3100–3120 pkt. Wsparciem dla tego scenariusza pozostaje układ średnich kroczących (EMA 20, 50 i 100), które nadal wskazują na przewagę trendu wzrostowego, a ich rosnące nachylenie potwierdza siłę kupujących i potencjał do kontynuacji ruchu w górę.

Źródło: xStation5



Wiadomości ze spółek

Molecure(MOC.PL) to innowacyjna spółka biotechnologiczna, która specjalizuje się w odkrywaniu, opracowywaniu i komercjalizacji nowych leków na choroby nowotworowe oraz zapalne. Firma kontynuuje intensywny rozwój kliniczny swoich kluczowych projektów, skupiając się na badaniach fazy II i I dla dwóch głównych leków oraz rozwijając wczesne etapy przedkliniczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja.

Wybrane dane finansowe:

Przychody z działalności operacyjnej: 3 925 tys. zł

Koszty działalności operacyjnej: 18 677 tys. zł

Strata na działalności operacyjnej: 14 752 tys. zł

Strata przed opodatkowaniem: 13 961 tys. zł

Suma całkowitych dochodów: -13 986 tys. zł

Te wyniki pokazują, że mimo wzrostu przychodów, spółka cały czas ponosi znaczące koszty operacyjne i generuje straty, jednocześnie zabezpieczając finansowanie na dalszy rozwój swoich projektów. Molecure kontynuuje wdrażanie strategii rozwoju na lata 2023-2025, koncentrując się na innowacyjnych terapiach i zwiększaniu efektywności badań.

DECORA S.A.(DCR.PL) podała wstępne szacunki wyników finansowych za trzy kwartały 2025 roku, wykazując wzrost przychodów oraz niewielki spadek rentowności.

Wybrane dane finansowe::

Przychody ze sprzedaży: 498,7 mln PLN, wzrost o 11,4% w porównaniu do 447,8 mln PLN za trzy kwartały 2024 roku

Zysk z działalności operacyjnej: 76,8 mln PLN, spadek o 7,0% (o 5,8 mln PLN) w porównaniu z poprzednim rokiem

EBITDA: 97,9 mln PLN, spadek o 2,0% (o 2,0 mln PLN) względem analogicznego okresu 2024

Zysk netto: 61,0 mln PLN, spadek o 8,1% (o 5,4 mln PLN) w porównaniu z rokiem 2024

Zarząd spółki zaznacza, że powyższe wartości są szacunkowe i mogą odbiegać od wyników ostatecznych, które zostaną opublikowane 14 listopada 2025 roku wraz z pełnym raportem kwartalnym za trzy kwartały 2025 roku.

Na dzisiejszej sesji kurs akcji Orlenu (PKN.PL) systematycznie zyskuje i już zbliża się do poziomu 100 zł za akcję. Obecna cena wynosi około 98 zł, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do poziomu sprzed kilku miesięcy. W ciągu ostatnich dni kurs akcji dynamicznie rośnie, osiągając rekordowe poziomy, a kapitalizacja firmy przekracza 115 mld zł, czyniąc ją jednym z najważniejszych graczy na rynku.